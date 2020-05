Religion et Covid-19 – La parole chrétienne a-t-elle réussi à porter pendant la crise? La peur de la mort durant la période de confinement a-t-elle souligné la difficulté aussi bien des protestants que des catholiques de donner du sens et de l’espérance à notre société? Collectivement peut-être, mais individuellement, ce n’est pas si sûr. Christophe Passer

À Pâques, dans la basilique Notre-Dame de Neuchâtel, l’abbé Marville a célébré une messe devant 400 photos de ses paroissiens. Laurent Gillieron/Keystone

Le pape François, seul sur la place Saint-Pierre. L’image, belle autant que tragique, a fait le tour de la terre. Dieu s’est-il dès lors retrouvé aussi abasourdi que ses fidèles, et aphone au moment où l’on avait le plus besoin de Lui? En clair, les chrétiens ont-ils loupé le coche d’une parole pertinente et utile au temps du coronavirus? La pandémie et la peur de mourir qu’elle a généré remplissaient tous les critères pour un message d’espérance. Mais ce message, alors que le Conseil fédéral a annoncé cette semaine la possibilité de reprendre, sous condition des consignes sanitaires, cultes et messes à partir du 28 mai, n’a guère été entendu durant la crise du Covid.