L’éditorial – La parole, cette arme de construction massive

Après Lausanne, Vernier ou Le Grand-Saconnex, la Ville de Genève teste depuis quelques semaines un nouveau dispositif destiné à apaiser les tensions nocturnes en milieu urbain: les correspondants de nuit. Actifs de 18 heures à 2 heures du matin, ces femmes et ces hommes sillonnent les rues et les parcs à la Servette, aux Charmilles ou encore à Saint-Jean. Ni policier ni travailleur social, le correspondant de nuit est avant tout un médiateur. Et également une présence et un regard dans des lieux et à des heures où les services publics sont absents.

Le cœur de leur mission ce sont les mille et une situations susceptibles de pourrir la vie des habitants, à commencer par les nuisances sonores et les détritus jetés n’importe où. Lorsqu’ils sont alertés sur un cas problématique ou l’ont repéré, ils n’ont pas la tâche de sanctionner ou de réprimander mais de dialoguer, de cerner le problème, puis de dégager par petites touches des solutions, y compris en procédant par des médiations navettes (les protagonistes sont vus séparément). Lorsque ce n’est pas possible, ils passent le relais à d’autres services.

Ce type de travail ne s’improvise pas. Il nécessite des compétences sociales, un savoir-être naturel mais aussi une connaissance approfondie des quartiers et de celles et de ceux qui les fréquentent. Il faut en quelque sorte apprivoiser les lieux et leurs habitants, se faire connaître et expliquer cent fois sa fonction.

Il serait déplacé d’attendre des miracles de ce nouvel outil de prévention. Le correspondant de nuit n’aura jamais la solution à tout. Son intérêt, c’est qu’il offre l’opportunité d’en trouver une: par le dialogue ou en frappant à la bonne porte avant de passer le relais. Et cela, c’est déjà beaucoup.

