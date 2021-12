Sous le sapin – La parole aux animaux Jean-Louis Fournier donne sa langue aux chats, crocodiles et autres moustiques dans «À quoi tu penses?». Petit bestiaire désenchanté sur la condition humaine. Cécile Lecoultre

Jean-Louis Fournier et sa vieille complice d’écriture, la chatte «Artdéco». DR / PHILIPPE REY

Le malicieux Jean-Louis Fournier aime en rajouter sur son côté «vieux fou qui raconte n’importe quoi». Jadis, vieillir l’embêtait un peu, désormais il en profite pour raconter des craques à bon compte. À 82 ans, le romancier, poète et funambule des arts publie «À quoi tu penses?». Il y babille en toute liberté avec un crocodile volubile, un lombric reconnaissant, un lapin chagrin. Des huîtres aussi, dont cet amoureux de la nature cultive la compagnie depuis des années dans son coin en Charente-Maritime. «Près de Marennes… J’y ai même eu une maison parce que les huîtres sont des compagnons très discrets et très authentiques.»

«Voyez nos bébés tout fripés à la maternité! Dans une corbeille de chatons, il n’y en a jamais de moches.» Jean-Louis Fournier, écrivain

Ce fantaisiste un peu perché vous ferait gober n’importe quoi. «C’était un bonheur d’aller dans la tête d’une fourmi, d’un hippopotame amoureux de Meryl Streep, d’une poule féministe fâchée avec la grammaire qui donne à l’œuf le genre masculin…» À l’entendre, sa chatte Artdéco lui a quasi dicté ces nouvelles et s’en est «même déclarée satisfaite, fière presque». Évidemment, puisqu’un bipède y remarque qu’accompagné d’un chien, il séduit avec beaucoup plus de lustre. Une colombe exige qu’on lui «fiche la paix», une hirondelle finaude pontifie sur l’absence d’oiseaux obèses. «Dans les paradis terrestres peints par Rembrandt ou Rubens, on voit Adam et Ève mais les tableaux sont remplis d’animaux. L’Eden n’existerait pas sans eux.»

Fermier labourant sa philosophie

Souffle l’écologie dans l’air du temps. Ainsi d’Artdéco, toujours elle, qui assure qu’«au nom de la rentabilité chérie, l’homme n’est-il pas capable de tuer terre et mer?» Mais là où ces jours, d’autres sortent la cavalerie, Jean-Louis Fournier pratique avec la patience buttée du laboureur au champ depuis des décennies. L’homme est en phase avec le Sylvain Tesson qui parle «Panthère des neiges», le Cyril Dion qui plaide «Animal». Mais loin de leur exposition médiatique, des arguments et statistiques scientifiques, ce névrosé tranquille milite contre les rats des villes à l’instinct. «Nous nous croyons plus essentiels que les animaux, mais enfin! Les bêtes ne mentent pas, n’ont pas de compte en banque, gardent des mystères invraisemblables. Dès la naissance, ils nous sont supérieurs: voyez nos bébés tout fripés à la maternité! Dans une corbeille de chatons, il n’y en a jamais de moches. Eux possèdent la beauté.»

«Les animaux ne nous parlent pas, et quand on ne dit rien, on ne dit pas de bêtises.» Jean-Louis Fournier, écrivain

Jean-Louis Fournier avec l’un de ses nombreux compagnons dans sa maison du XX e arrondissement à Paris. AFP

Il y a plus de vingt ans, ce fils de médecin causait déjà à «La Noiraude». Une vache littéraire qu’il ne pouvait envoyer paître, référence ponctuelle dans son œuvre. «J’ai même été fermier pendant deux ans près du Touquet, et j’ai eu 70 vaches! Le monde animal me rassure car il ne raconte pas n’importe quoi. Les animaux ne nous parlent pas, et quand on ne dit rien, on ne dit pas de bêtises. Mais regardez dans les yeux d’une génisse et osez dire qu’il n’y a pas une conscience là-dedans! Descartes, pourtant grand philosophe, s’est lourdement trompé en énonçant que les animaux n’ont pas de sensibilité, qu’ils ne sont que des machines. Il avait dû boire ce jour-là!»

Malgré ses apparences de naïveté survoltée, son vernis de fantaisie déjantée, ce bestiaire ne cible pas les enfants. Pourquoi d’ailleurs ceux-ci s’entendent-ils si spontanément avec les animaux? «Comme eux, leur communication ne transite pas par le langage. Caresser un chat, il ronronne. Il n’y a rien à comprendre ou à décoder. Pas de calculs, les gamins et les bêtes sont en prise directe avec le sentiment.»

«C’est un fou chiffonné pour qui tout allait bien jusqu’à ce jour maudit où il est né.» Pierre Desproges sur Jean-Louis Fournier

Et de disserter, lui qui a étudié la question dans des romans très personnels, «Mouchons nos morveux», «Histoires pour distraire ma psy» ou même «Où on va papa?» Prix Femina en 2008, où il écrivait une lettre à ses fils handicapés «par de la paille dans la tête». «Les enfants… ils sont de plain-pied avec les animaux, sans ce langage approximatif miné par le flou d’une formulation, ce lien qui s’abîme parfois par maladresse.»

C’est surtout cette grâce animale qui, dit-il, le subjugue dans les situations les plus désespérées, l’élégance de savoir mourir déjà… Sous ses aphorismes un peu bravaches, Jean-Louis Fournier colle à l’étiquette que lui avait collée son complice Pierre Desproges, quand dans les années 1980, ils réalisaient la légendaire «Minute nécessaire de monsieur Cyclopède». «Ah, que disait-il de moi, déjà?» sourit l’intéressé. On lui rappelle les mots: «C’est un fou chiffonné, habité par le doute et cerné d’angoisses existentielles, pour qui tout allait bien jusqu’à ce jour maudit où il est né»…

«Merci qui? Merci mon chien!»

Lui qui a déjà publié «Mon autopsie», «Je n’ai plus le temps d’attendre», acquiesce: «J’avoue être un inquiet viscéral, que l’humour soulage comme un antalgique. J’ai besoin des autres mais au final, je préfère les bêtes qui ne racontent pas d’histoire aux humains qui passent leur vie à parler d’eux. Et ce livre, c’est ma manière de leur dire merci. Vous savez, comme quand on était petit… Moi, on me disait toujours, «Merci, qui? Merci mon chien!» Ce n’est pas absurde du tout d’y penser.»

Un petit bouquin magique à glisser sous le sapin… DR

Sept vies de chat Afficher plus Le chat met de l’ordre dans un monde absurde. DR Psychologue Claude Halmos, psychanalyste formée par Françoise Dolto, s’encanaille avec Jeanne Detallante, au fantastique coup de patte. Pour bousculer les garnements qui ne veulent pas filer au lit, le duo imagine qu’au matin du 33 mai 2043 (sic!), les chats de Paris remarquèrent que la tour Eiffel avait gardé son pyjama. Pire, la dame de fer refusait de s’habiller, décidée à ne plus jamais devoir dormir debout. Ce conte l’est (à dormir debout). Du grand burlesque que «Le pyjama de la tour Eiffel» (Ed. Casterman)! CLE L’abyssin discute avec les puissances divines. DR Théologien Le chat donne ses lettres de noblesse aux écrivains. écrivain Dans «La Collection» définitivement collector de Grasset, après «Valse de Noël» de Boris Vian, c’est le chat qui inspire Apollinaire et autre La Fontaine. À chaque fois, un illustrateur vient dresser les moustaches du félin, soumis à une réalisation en 24 heures et une palette limitée à 3 ou 4 couleurs. De la concision des textes choisis, l’adéquation des styles picturaux, naît une grâce majestueuse. Mention spéciale à Jean-François Martin sur Baudelaire, tout félinement extraordinaire. «Petits portraits de chats», que du bonheur (Ed. Grasset). CLE Le Chat enfonce Geluck dans ses délires surréalistes. Belge Philippe Geluck n’a pas seulement fait du Chat son fonds de commerce, le Belge en a coulé des bronzes monumentaux. Attendu à Genève, après Paris et Bordeaux, l’humoriste en publie le catalogue remanié car, comme le dit l’expression, il vaut mieux l’avoir en peinture… Pour finir de brouiller les pistes artistiques, le binoclard et son matou halluciné produisent «Les mots du Chat» où, surprise, la star des félins n’apparaît pas. Un exploit! (Éd. Casterman). CLE Le chat fait les délices de Fromental. Gourmet Jean-Luc Fromental, scénariste loufoque, césarisé pour le merveilleux film d’animation de Lorenzo Mattotti, «La fameuse invasion des ours en Sicile», se fait toujours des films en racontant ses histoires. Sans complexe, le cinéphile s’inspire de Kurosawa pour un gros jeu de mots en titre, «Les sept chamouraïs» percutant pourtant avec finesse. Avec son comparse Christian Roux, le voilà qui explique comment les matous tendance ninjas, se mirent tout à coup à ne plus boire que du lait. Slurp. «Les sept chamouraïs», encore une écuelle! (Ed. Seuil). CLE Le chat s’hybride, c’est Miss Chat, une préado audacieuse. Superhéros Encore du Fromental, mais avec «Miss Chat», c’est encore une autre histoire. «Disons une préado. Mélancolique, solitaire. Qui navigue à vue entre le réel et l’imaginaire. Qui se prend pour un chat. Miss Chat, c’est ça.» Avec la détective en série, le facétieux produit l’improbable rejeton d’un poulbot parisien et d’une Catwoman US. Chat le fait. A suivre! (Éd. Hélium) CLE Un chaton à adopter d’urgence… DR Magicien Ce livret cartonné à pois rose et bleu semble destiné à traîner au fond des poches, objet trop régressif pour oser l’exhiber tant ce bonbon littéraire distille de la douceur pure sucre à la louche. «Un jour je te porterai chance», signé de l’incorrigible Mr Tan, farceur des cours d’école avec Mortelle Adèle, poète foldingue le reste du temps, caresse un chaton digne des rêves les plus kawaïï. Apaisant comme un doudou, à adopter d’urgence. (Ed. Actes Sud) CLE

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.