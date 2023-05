Prise en charge extrascolaire à Genève – La «parascolère» continue à gronder Une pétition de plus de 6400 signatures a été déposée, demandant de renforcer les effectifs, le salaire et le temps de travail. Les taux d’encadrement des enfants sont aujourd’hui respectés. Sophie Simon

Plus de 150 personnes se sont réunies mardi matin pour déposer une pétition afin d’améliorer les conditions de travail au Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire. SSI

Au son de la cornemuse et avec des pancartes comme celle de la «parascolère», plus de 150 collaborateurs du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) ont déposé mardi leur pétition lancée en décembre (lire notre édition du 8). Le texte demandait notamment de renforcer les effectifs et de garantir le recrutement du personnel en améliorant le salaire et le temps de travail.

Il y a quelques mois, le taux d’encadrement était devenu problématique, avec, par exemple, un animateur pour accompagner 28 enfants de 4 à 6 ans qui doivent traverser trois passages piétons pour aller au restaurant scolaire.

La pétition aurait recueilli 6421 signatures. Elle a donc ratissé large étant donné que le GIAP compte quelque 2000 collaborateurs, et a reçu le soutien de parents. «Nous voyons ce que vous faites tous les jours, on vous admire, déclare Jorge Gajardo, représentant de l’association des parents d’élèves de la Jonction. Vous faites partie de la Genève qui se lève tôt et qu’on oublie aussitôt.»

Des engagements temporaires

Depuis le lancement de la pétition en fin d’année passée, «les problèmes de taux d’encadrement ont été résolus dans presque toutes les écoles, reconnaît Joëlle Grand Roux, déléguée syndicale du SIT. Le GIAP a engagé massivement des travailleurs temporaires. Mais ce n’est pas évident d’accueillir cinq remplaçants qui commencent en même temps. Il faut donc pérenniser ces postes et offrir des conditions de travail plus attractives.»

Le GIAP estime avoir répondu aux revendications de la pétition, selon Floriane Demont, directrice opérationnelle: «On a déjà augmenté le temps de travail en septembre, de deux fois un quart d’heure (ndlr: un quart d’heure le midi et un quart d’heure le soir), ce qui représente 5 millions de charges pour les communes.» Concernant les classes salariales, «on reste calqué sur les grilles de l’État, c’est le taux d’activité qui fait que les salaires sont peu élevés».

Plus de 500 personnes recrutées

Quant au taux d’encadrement des enfants, il serait à nouveau respecté. «À la rentrée, on a été pris de court par l’augmentation inhabituelle des inscriptions, donc on a mis plusieurs semaines avant de stabiliser la situation. On a, depuis, recruté plus de 500 personnes, c’est un record.» Un recrutement flash aura lieu ce mercredi encore pour la prochaine rentrée scolaire. Et le GIAP fera appel à un mandataire externe pour enquêter sur la santé et la sécurité au travail.

Une rencontre devrait être prochainement agendée entre la direction et le syndicat. À la rentrée, en assemblée générale, «on décidera de la suite de la mobilisation si nous n’avons pas eu gain de cause», prévient Alice Lefrançois, secrétaire syndicale.

