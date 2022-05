Après deux éditions reportées – La Parade navale de la CGN a attiré 7000 personnes à Montreux Sept des huit bateaux de la flotte Belle Époque en navigation ont participé à l’événement.

Sous le soleil, cette édition 2022 a rassemblé le «Montreux» (1904), le «Vevey» (1907), l’«Italie» (1908), "La Suisse" (1910), le «Savoie» (1914), le «Simplon» (1920) ainsi que le «Rhône» (1927) fraîchement restauré. Une flotte de sept bateaux ne s’était pas présentée à la Parade Navale depuis 2017. Keystone/VALENTIN FLAURAUD La chorégraphie navale a été imaginée et dirigée par le premier capitaine Olivier Chenaux, aux commandes du «Montreux», spécialement mis à l’honneur cette année pour la ville hôte. Keystone/VALENTIN FLAURAUD Quelque 2000 passagers ont pu embarquer sur les sept bateaux Belle Époque qui ont évolué sur le lac Léman. Keystone/VALENTIN FLAURAUD 1 / 4

Après deux éditions reportées en raison du Covid, les quais de Montreux ont accueilli 7000 personnes dimanche lors de la Parade Navale 2022 de la CGN. Quelque 2000 passagers ont pu embarquer sur les sept bateaux Belle Époque qui ont évolué sur le lac Léman.

Sept des huit bateaux de la flotte Belle Époque en navigation ont participé à l’événement dans l’après-midi, a indiqué la Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN). Après 45 minutes de chorégraphie au large, le spectacle s’est poursuivi aux abords des quais pour un deuxième tableau du ballet nautique.

Au total, il a duré 1h30 et s’est terminé en beauté vers 15h30 par le concert de coups de sifflet des bateaux en parade et au son du célèbre morceau «Smoke on the Water» joué par l’Harmonie de Montreux, précise encore la CGN.

En 2023 pour les 150 ans de la CGN

Sous le soleil, cette édition 2022 a rassemblé le «Montreux» (1904), le «Vevey» (1907), l’«Italie» (1908), «La Suisse» (1910), le «Savoie» (1914), le «Simplon» (1920) ainsi que le «Rhône" (1927) fraîchement restauré. Une flotte de sept bateaux ne s’était pas présentée à la parade depuis 2017.

La chorégraphie navale a été imaginée et dirigée par le premier capitaine Olivier Chenaux, aux commandes du «Montreux», spécialement mis à l’honneur cette année pour la ville hôte. L’événement a d’ailleurs été réalisé en partenariat avec la Ville de Montreux.

La prochaine édition se déroulera en mai 2023, année des 150 ans de la CGN, dans un lieu tenu encore secret. Keystone/VALENTIN FLAURAUD

La prochaine édition se déroulera en mai 2023, année des 150 ans de la CGN, dans un lieu tenu encore secret. En 2019, la parade avait eu lieu au large de Rolle, attirant plus de 5000 personnes sur les quais. En 2018, elle s’était tenue pour la première fois en France, à Évian, et avait attiré plus de 10’000 personnes. Les «Parades navales» de la CGN ont été lancées en 1995.

