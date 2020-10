Covid-19 – La pandémie s’accélère largement en Europe Plusieurs pays européens affichent un nouveau pic du nombre de cas positifs au Covid. Ailleurs dans le monde, la pandémie a augmenté de 10% pour atteindre un nouveau record.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) dirigée par Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé une large accélération du Covid en une semaine en Europe et un record de nouveaux cas dans les différents pays (archives). KEYSTONE/FABRICE COFFRINI

La pandémie liée au coronavirus s’est largement accélérée en Europe en une semaine. Le nombre de nouveaux cas s’est étendu de 34%, selon des données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a augmenté de 10% dans le monde pour atteindre un nouveau record.

Selon ces indications publiées lundi soir et qui portent jusqu’à dimanche matin, près de 2,3 millions de nouveaux cas ont été observés au total. Derrière l’Europe, ceux-ci sont en augmentation dans toutes les régions, sauf une partie de l’Asie où ils ont reculé de 6%.

Plus d’un million de morts

Côté décès, le nombre de nouvelles victimes et en revanche en baisse de 1%, à plus de 39’000. Par régions, l’Europe n’arrive qu’au troisième rang avec une progression de 16%, derrière l’Afrique et le Pacifique occidental à plus d’un quart.

Au total, le nombre de cas vérifiés dans le monde dépasse 37 millions, même si l’OMS estime que plus de 20 fois plus de personnes ont probablement été infectées. Plus d’un million de victimes ont succombé.

Lundi, le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus s’était exprimé contre des politiques visant à obtenir une immunité collective. Il ne faut pas laisser le Covid se propager librement dans la société, avait ajouté le patron de l’organisation.

ATS/NXP