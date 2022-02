Éditorial - La pandémie fait bouger les lignes

En matière de logement, la pandémie de Covid-19 semble avoir fait bouger les lignes à Genève. Après avoir trouvé des accords pour les locaux commerciaux au plus fort de la crise, l’Asloca, les associations des milieux immobiliers et l’État viennent d’en trouver un pour certains locataires de logement en difficulté temporaire de paiement de leurs loyers. Il prévoit la possibilité d’un soutien financier précédé d’une évaluation de leur situation par l’Hospice général. C’est à saluer et à encourager.

«Domos a été conçu pour venir en aide à la classe de la population dont les revenus ne donnent pas droit à l’aide sociale, mais qui sont tellement «ristrette» que le moindre aléa financier peut signifier un début de descente aux enfers.»

Domos – c’est le nom du dispositif – a été conçu pour venir en aide à la classe de la population dont les revenus ne donnent pas droit à l’aide sociale, mais qui sont tellement «ristrette» que le moindre aléa financier peut mettre K.-O. L’outil cible donc la classe moyenne inférieure, celle qui survit tant bien que mal à l’orée de la précarité. Cela également, c’est appréciable.

Le troisième intérêt de cet accord, c’est d’avoir trouvé un moyen de détecter les situations à risque dans cette catégorie de la population qui vit en dessous des radars sociaux. Le signal d’alarme sera une mise en demeure pour non-paiement de loyer. Si le locataire l’accepte, la régie transmettra son dossier à l’Hospice. Tout bénéfice pour la société, mais également pour lui. Car la perte d’un logement est souvent le début d’une descente aux enfers.

Eric Budry est journaliste, rattaché à la Tribune de Genève, et couvre plus spécifiquement la politique cantonale. Détenteur d'un master en sciences politiques de l'Université de Genève, il a œuvré dans différents journaux avant de rejoindre le quotidien genevois en 2000. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.