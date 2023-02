Protection sociale et Covid 19 – La pandémie a révélé les trous du filet social genevois La crise a mis en lumière les failles du filet social à Genève et en Suisse. Un ouvrage collectif en fait le bilan. Rencontre avec Émilie Rosenstein, qui a codirigé ce travail. Eric Budry

Au printemps 2020, des distributions de colis alimentaires ont dû être organisées en toute urgence à Genève pour venir à l’aide des populations les plus vulnérables face aux effets de la pandémie de Covid-19. LAURENT GUIRAUD

Personne n’est resté indifférent devant la foule qui a afflué aux distributions de nourriture mises en place en toute hâte en mai 2020 à la patinoire des Vernets. Cette mise en lumière des difficultés sociales produites par la pandémie et le confinement décidé par Berne est sans doute l’effet le plus spectaculaire, car le plus visible, de la crise sanitaire. Mais il y en a eu d’autres. L’ouvrage «Covid-19: les politiques sociales à l’épreuve de la pandémie»* tente précisément d’en dresser le bilan et d’esquisser des pistes d’amélioration.