Entretien avec André Kudelski – «La pandémie a rendu la société plus vulnérable aux cyberattaques» En raison du coronavirus, la forte dépendance aux moyens électroniques de communication donne aux hackers la possibilité d’attaquer de manière beaucoup plus massive et efficace. Nicolas Pinguely

André Kudelski parie sur la cybersécurité et l’internet des objets pour assurer la croissance de son groupe. Yvain Genevay

André Kudelski est presque Américain. Le patron du groupe technologique de Cheseaux-sur-Lausanne passe plus de la moitié de son temps outre-Atlantique. À Phoenix, en Arizona, là où il a ouvert un second siège il y a quelques années. Besoin d’aller chercher de la croissance, besoin d’oxygène. La stratégie du spécialiste en télévision numérique et système d’accès a été ajustée. Un recentrage sur la lutte contre la cybercriminalité a été effectué. Les piratages informatiques massifs enregistrés en Europe et aux États-Unis ces derniers mois semblent lui donner raison. Rencontre.