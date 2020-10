Coronavirus – La pandémie a encore accéléré cette semaine en Europe Sur le Vieux Continent, les nouvelles contaminations au Covid-19 ont augmenté de 10% par rapport aux chiffres enregistrés il y a sept jours. C’est en Pologne que le virus progresse le plus.

La Pologne a enregistré une moyenne de 1500 cas de Covid-19 par jour cette semaine. AFP

Les contaminations par le coronavirus ont continué d’accélérer en Europe ces sept derniers jours: voici les évolutions marquantes de la pandémie au cours de la semaine écoulée.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Les comparaisons entre pays sont donc à prendre avec des pincettes, les politiques de tests différant d’un pays à l’autre.

C’est de nouveau en Europe que le rythme des contaminations accélère le plus cette semaine (+10% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan établi par l’AFP vendredi à midi. Le nombre de nouveaux cas quotidiens y a plus que quadruplé en trois mois (63'600 cette semaine, contre environ 15'000 début juillet).

La tendance est également à l’accélération au Moyen-Orient (+5%), en Océanie (+5%) et aux Etats-Unis/Canada (+1%). Elle décélère en Afrique (-7%), en Asie (-5%) et en Amérique latine/Caraïbes (-3%).

A l’échelle du monde, la pandémie s’est stabilisée cette semaine, avec 295'000 nouveaux cas par jour.

Principales accélérations

La Pologne est le pays où l’épidémie progresse le plus (+71%, 1500 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré plus de 1000 cas quotidiens pendant la semaine écoulée. Suivent les Pays-Bas (+43%, 2800), le Canada (+40%, 1600), le Liban (+34%, 1200), la Russie (+29%, 8100) et le Royaume-Uni (+26%, 6300).

En revanche, la situation s’est stabilisée dans deux pays où elle se détériorait rapidement ces dernières semaines: la République tchèque (-2%, 2200) et la France (-2%, 11'500).

Les plus fortes décrues sont observées au Pérou (-24%, 4200 nouveaux cas par jour), en Afrique du Sud (-21%, 1300), en Equateur (-16%, 1100), aux Philippines (-15%, 2500) et au Costa Rica (-15%, 1100).

Le plus de contaminations

L’Inde, les Etats-Unis et le Brésil sont les trois pays qui ont enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, respectivement 82’900, 43’300 et 27’100 nouveaux cas quotidiens. La tendance est stable aux Etats-Unis, mais s'améliore en Inde (-6%) et au Brésil (-6%). Suivent l'Argentine (12'400, +13%), la France (11'500, -2%) et l'Espagne (10'600, -5%).

En proportion de la population, hors micro-Etats, c’est de loin Israël qui a enregistré le plus de cas (445 pour 100’000 habitants) cette semaine, devant le Bahrein (226) et l'Argentine (192).

Décès

L’Inde a enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (1076 par jour), devant les Etats-Unis (726), le Brésil (696), le Mexique (377), l’Iran (195) et la Colombie (182). L’Argentine a comptabilisé 789 morts par jour, mais une grande partie n’est pas imputable à la semaine écoulée, en raison d’une révision des chiffres.

La pandémie a fait au moins 1,02 million de morts dans le monde depuis fin décembre, pour plus de 34,3 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 207’816 morts. Viennent ensuite le Brésil (144'680 morts), l'Inde (99'773), le Mexique (78'078) et le Royaume-Uni (42'202).

ATS/NXP