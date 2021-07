Tendance dans la restauration – La palette des adresses gastronomiques se réduit Plusieurs restaurants étoilés du canton ont fermé ou simplifié leur offre. David Moginier

Mathieu Bruno, chef du restaurant Là-Haut, à Chardonne, a décidé de simplifier son offre. Florian Cella/24 heures-A

Avec le départ des Décotterd du Pont de Brent, c’est bien sûr une page gastronomique importante qui se tourne. Mais c’est aussi une table prestigieuse de plus qui disparaît, comme si la clientèle pour ce genre d’établissements avait frôlé l’indigestion. Il y a quelques années encore, les Vaudois étaient assez fiers d’être la région du monde avec la plus forte densité d’étoiles Michelin par habitant.

Il y reste bien évidemment l’incomparable Hôtel de Ville de Crissier et ses trois étoiles, l’élégante Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace de Lausanne, qui en compte deux, et une équipe d’un macaron dont on n’a pas à rougir: la dynastie Ravet à Vufflens-le-Château, le créatif Denis Martin à Vevey, les chics Ateliers de Jean-Sébastien Ribette et Saisons de Thomas Neeser dans la même ville, la branchée Table du Palace de Franck Pelux à Lausanne et le studieux Berceau des Sens de l’École hôtelière de Lausanne mené par le MOF Cédric Bourassin.