Je suis pour la paix. Je ne suis ni complotiste ni prorusse et je ne suis affiliée à aucun parti ni à aucun courant. Mais je suis pour la paix, en général et en particulier. En particulier, en ce moment, je suis pour la paix entre la Russie et l’Ukraine. Une paix négociée, la seule qui me semble possible. Perpétuellement négociée, si tant est que la paix, contrairement à la guerre, ne peut être décrétée. Je suis pour la paix pour des raisons médicales, écologiques, politiques, éthiques, vitales… et pas seulement par idéalisme.

Des raisons médicales d’abord: la guerre tue, de part et d’autre, en masse, des soldats, jeunes et moins jeunes. Ils étaient civils hier. Elle blesse aussi, le plus souvent à vie, d’innombrables êtres humains. Or, en tant que médecin: «Dans toute la mesure de mes forces et de mes connaissances, … j’écarterai [d’eux] tout ce qui peut leur être contraire ou nuisible.»

Des raisons écologiques ensuite: l’urgence citoyenne et politique absolue qui nous incombe en ces années 2020, c’est d’assurer une planète vivable à ceux qui viendront après nous. Nous sommes globalement tous d’accord sur ce point, même si les plans d’action (ou d’inaction) diffèrent. Or la guerre non seulement tue les hommes, mais elle détruit l’environnement et ce, de mille manières, toujours durables.

Les raisons politiques et éthiques vont de pair. Elles sont à l’œuvre quand il s’agit de choisir entre liberté ou pouvoir, démocratie ou pouvoir, humanité ou pouvoir. La défense de la liberté et de la démocratie ne devrait jamais être un paravent comme elle semble bien l’être parfois, par-devant la position étasunienne majoritaire: soutenir l’Ukraine par autant d’armes que possible, y compris à sous-munitions, affaiblir la Russie autant que faire se peut et ainsi gagner en pouvoir futur.

La question de la négociation, elle, reste ouverte. Un élu républicain a récemment demandé que l’administration américaine soumette au Congrès une stratégie incluant de possibles voies diplomatiques pour une fin négociée à la guerre en Ukraine. Proposition rejetée, mais qui a le mérite d’avoir été formulée. Même mérite à ceux qui écrivent: «Nos dirigeants politiques doivent examiner et remettre en question non seulement les moyens et les méthodes de mise à mort, mais aussi la mise à mort elle-même.» (Beavers & Moyn). La mise à mort est indissociable de la guerre. La guerre est un crime de guerre.

Certes, la logique judiciaire retiendra avant tout les crimes contre le droit international. Mais la Suisse et plus encore Genève sont traditionnellement animées par un désir de paix, de paix comme objectif supérieur. Face au prix exorbitant des vies humaines en cause, n’y aurait-il vraiment pas moyen d’arriver à un sentiment acceptable de justice, aussi relative soit-elle? Et même si la Suisse a été publiquement disqualifiée comme médiateur par l’ambassadeur de Russie en Suisse, ne pourrait-elle pas reprendre son séculaire bâton de pèlerin et tenter encore la médiation?

La paix est un processus sans fin et il n’est pas trop tard.​

Barbara Polla Médecin, écrivain et galeriste. DR

