Plusieurs fois par mois, des quartiers entiers de la capitale du Cameroun sont privés d’électricité, parfois bien plus d’un jour. La façon de réagir de ses habitants a beaucoup à nous apprendre, à l’heure où l’Europe commence à parler de pénurie.

Le premier indice, c’est ce natel étrangement chargé à 98% après avoir passé la nuit sur secteur. Le deuxième apparaît dans la tiédeur de cette bouteille d’eau fraîchement sortie du frigo. Viennent ensuite le jet de la douche qui refuse de se réchauffer, la connexion wi-fi qui n’apparaît plus dans l’onglet que lui réserve habituellement l’ordinateur, l’appartement qui n’a plus de quoi lutter contre la chaleur pénétrante de Yaoundé. Pas de doute, on est en plein black-out.

La nouvelle vaut tout juste un haussement d’épaules aux deux colocataires camerounais qui partagent une demeure de la capitale avec nous pour la semaine. Si ça arrive fréquemment? «Tout le temps, assure le premier. Deux, trois fois par mois facilement.» Combien de temps ça peut durer? «Deux heures, quatre heures, une journée. Parfois deux, parfois plus», continue le second.

Ce qui angoisse toute une partie de l’Europe, menacée de devoir accorder quelques pauses sporadiques à ses réseaux électriques au cours des hivers à venir, est un non-événement au Cameroun, pays où la débrouillardise est érigée en dogme. À l’image de ces taxis en mesure de se faufiler dans des trous de souris, ou de ces footballeurs capables des plus beaux gestes sur un terrain défoncé, les habitants du quartier Fouda et de ses environs plongent pour vingt heures de coupure, animés par une capacité impressionnante à faire abstraction du problème.

C’est dans la nuit que tout se révèle. Et dans la rue. Yaoundé étant bâtie sur des collines, grimper au sommet de l’une d’elles permet de se rassurer. Les lumières au loin témoignent d’une panne locale, étendue tout de même sur plusieurs kilomètres carrés. Les grosses enseignes qui attirent généralement le passant à coup de panneaux lumineux aux couleurs vives tirent la langue. Les petits commerçants qui occupent le trottoir à griller viande, poisson ou légumes par le feu deviennent rois. Comme un retour en grâce de la simplicité. Ne restent pour illuminer la rue que le perpétuel train de taxis, certaines stations-services appartenant à de grandes entreprises qui possèdent leur groupe électrogène personnel et, disposant du même luxe, les établissements de première nécessité.

Dans notre rue, où se côtoient pourtant plusieurs bâtisses magnifiques, la seule source lumineuse provient d’une clinique traitant le cancer. Logique. Tout comme l’est l’habitude prise par la plupart des Camerounais de ne jamais surcharger leur frigo, histoire d’éviter un gaspillage inévitable. Façon aussi de rendre l’imprévisible prévisible. Le retour à la normale est accueilli comme un jour nouveau. Banal. Bienvenu.

