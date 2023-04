Neuvième édition – La Nuit des musées va éveiller nos sens Vingt-quatre institutions culturelles et scientifiques ouvriront leurs portes le samedi 13 mai. Au programme, une foule d’activités immersives ou insolites. Philippe Muri

Une vue de la Nuit des musées 2022, placée sous le signe de la transformation. L’édition 2023, elle, fait la part belle aux cinq sens. OLIVIER MICHE

Au musée, la vue reste privilégiée. À la rigueur, l’ouïe. Mais pas question généralement de toucher, de sentir ou de goûter les œuvres en présence. Samedi 13 mai dès 17 h, la 9e édition de la Nuit des musées va s’atteler à (r)éveiller l’ensemble de nos cinq sens. Vingt-quatre institutions culturelles et scientifiques proposeront 138 activités immersives et volontiers insolites. Une manière décalée d’appréhender l’offre muséale genevoise.

Glace au cornichon

Dans l’éventail des activités sensitives, on retiendra notamment la dégustation de glace à la saveur cornichon au Musée de Carouge, en lien avec son exposition actuelle. Ou cette animation à la Maison Rousseau et Littérature (MRL) consistant à cuisiner des insectes 100% suisses. Voilà pour le goût. Côté ouïe, le Musée d’art et d’histoire plongera ses visiteurs du soir dans un bain de gongs, de bols et de tambours chamaniques.

Un instantané de la Nuit des musées 2022. DR

Le Musée Ariana, lui, privilégie la vue, en offrant un concert graphique sous tente, au cours duquel deux artistes associeront mapping et musique électronique pour créer un univers onirique. Pour le sens du toucher, la Salle d’exposition de l’Université de Genève invite à utiliser la force physique pour créer un énorme pli géologique. Enfin, rayon odorat, le Musée Tatiana Zoubov programme une visite contée autour des trésors olfactifs de sa collection. On notera que c’est la première fois que cette institution participe à la Nuit des musées. Une occasion rare de visiter l’un des plus beaux hôtels particuliers de Genève.

Navettes spéciales

Comment se rendre d’un quartier à l’autre, afin d’effectuer un maximum de visites? Tout simplement en empruntant des navettes spéciales mises en routes avec les TPG et couvrant les secteurs des Nations, Délices, Plainpalais, Tranchées, Vieille-Ville et Cologny.

Une des affiches de la Nuit des musées 2023, sur le thème des cinq sens. DR

À l’image des précédentes éditions, le Pass pour cette Nuit des musées (10 francs, gratuit pour les moins de 18 ans) revêt une forme originale, sous la forme d’un sachet de graines à planter. On peut l’acquérir dans différentes librairies Payot à Genève, Nyon et Lausanne, ainsi qu’à la Maison des arts du Grütli. Le sésame est aussi disponible le 13 mai dans les musées et institutions participants. On le trouve également – c’est nouveau – sur une billetterie en ligne développée par la Ville, à consulter sur le site internet de la Nuit des musées: www.nuitdesmusees-geneve.ch

