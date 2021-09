Portes ouvertes de 23 institutions – La Nuit des musées s’étend sans faiblir entre Lausanne et Pully Reportée d’un an, la 20e édition s’est adaptée sans se détourner de l’originalité qui fait son succès auprès de tous les publics. Rebecca Mosimann

Un exemple de médiation culturelle réussi et renouvelé deux ans de suite pendant la Nuit des musées: un film audio-décrit en direct dans le noir à la Cinémathèque. Aude Haenni

L’association derrière la Nuit des musées avait prévu de fêter comme il se doit les 20 ans du rendez-vous lausannois et pulliéran en 2020. «Notre plus grande surprise a été le Covid, confie Julien Friderici, coordinateur de l’événement depuis 2015. Tout a été chamboulé et reporté à cette année.» Afin d’être sûr que l’édition 2021, imaginée quasi un an à l’avance, puisse avoir lieu dans un contexte sanitaire encore incertain, le comité a souhaité une formule davantage tout-terrain pour ce samedi 25 septembre. «Nous avons limité les activités ponctuelles comme les concerts ou performances généralement proposés pour nous concentrer sur le contenu des expositions avec plusieurs visites thématiques, dont certaines montrent les coulisses des institutions.»