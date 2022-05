Grand public – La Nuit des musées revient au grand jour Après deux ans d’interruption, la manifestation festive fait son retour, sur le thème de la transformation. Philippe Muri

Mapping contre la façade du Musée d’art et d’histoire en 2013. La Nuit des musées propose une foule d’activités qui sortent des entiers battus. MAGALI GIRARDIN (archives)

À la tombée du jour, tout devient possible. La vision des choses se modifie et l’inattendu s’invite en guest star. La preuve avec la Nuit des musées. Pour sa 8e édition, la manifestation genevoise annulée en 2020 et 2021 se place sous le signe de la transformation. «En raison de la pandémie, on a vécu de nombreux changements ces deux dernières années. Le thème fait sens», relève Matylda Levet-Hagmajer, cheffe d’un projet enthousiasmant qui réunira 25 institutions culturelles ou scientifiques le samedi 21 mai, de 17 h à minuit.

Spécialement conçue pour cette soirée, la programmation propose plus d’une centaine d’activités pour tous les publics, à découvrir hors des horaires d’ouverture habituels. Ateliers, performances, visites commentées, pièces de théâtre, concerts et autres projections en mapping permettront des coups de projecteurs inédits sur les collections et les expositions.

Où aller? Au MEG par exemple, qui explore le corps comme support de transformation à travers notamment des performances queer et des tatouages au henné. Ou à l’API (Association pour le patrimoine industriel), nouveau venu à la Nuit des musées, qui promet de dévoiler de surprenantes petites bestioles. Ou encore à la Fondation Martin Bodmer, où l’on transformera parmi d’autres activités une lettre de l’alphabet en créature imaginaire par le biais du morphing.

Vendu au prix de 10 francs, le pass se présente sous forme de petits pins en bois. Il donne accès à toutes les institutions participantes et aux navettes organisées depuis la place Neuve. La consultation du site nuitdesmusees-geneve.ch est recommandée.









