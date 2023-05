Neuvième édition – La Nuit des musées mobilise les cinq sens Vingt-quatre institutions culturelles et scientifiques proposent une foule d’activités inédites, immersives et insolites samedi. Philippe Muri

Ambiance à la Nuit des musées 2022. Cette année à nouveau, nombre d’institutions offrent des coups de projecteurs inédits sur leurs collections et expositions. NATHALIE MASTAIL HIROSAWA

Déguster de la glace à la saveur cornichon au Musée de Carouge, cuisiner des insectes 100% suisses à la Maison Rousseau et Littérature ou encore s’immerger dans un bain de gongs, de bols et de tambours chamaniques au Musée d’art et d’histoire. Trois activités insolites parmi plus de cent trente autres proposées ce samedi au cours de la 9e Nuit des musées. Vingt-quatre institutions culturelles et scientifiques offrent des coups de projecteurs inédits sur leurs collections et expositions autour du thème des cinq sens. L’occasion d’appréhender œuvres, objets et savoirs de manière immersive et ludique hors des horaires d’ouverture habituels, dès 17 h.