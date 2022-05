Plus d’une centaine d’activités – La Nuit des musées mise sur la transformation Tout public, la manifestation offre des coups de projecteurs inédits sur différentes collections et expositions. Philippe Muri

Laissez-vous surprendre… De retour après deux ans d’absence due à la pandémie, la Nuit des Musées annonce la couleur. Samedi, pour la 8e édition d’une manifestation placée cette année sous le signe de la transformation, 25 institutions culturelles ou scientifiques se dévoilent sous un angle inédit. Et cela hors de leurs horaires d’ouverture habituels, de 17 h à minuit.

Ludique, onirique ou pédagogique, mais surtout spécialement conçue pour cette soirée, la programmation propose plus d’une centaine d’activités pour tous les publics. Ateliers, performances, visites commentées, pièces de théâtre, concerts et autres projections en mapping permettront des coups de projecteurs inédits sur les collections et les expositions.

En préambule, de 14 h à 18 h, une enquête urbaine immersive et multimédia mènera les détectives en herbe dès 14 ans à travers les dédales de certains musées et autres lieux insolites genevois. Situé en mai 1902, ce jeu de piste impliquant Sherlock et son fidèle complice Watson tourne autour d’une mystérieuse affaire de pouce sectionné retrouvé en pleine rue. Le scandale menace la République…

Champs d’exploration multiples

Place ensuite à une ribambelle d’activités développées autour d’une thématique en forme de fil rouge. Après la magie, le voyage, le secret ou les super-héros, la Nuit des musées se développe autour d’un concept – la transformation – ouvrant des champs d’exploration multiples. Transformation de la matière ou des corps, changement de perspective, métamorphoses diverses, transmutation pourquoi pas, voire révolution: le potentiel de découverte apparaît des plus vastes.

La Fondation Bodmer illustre cette idée de transformation avec sa visite interactive invitant le visiteur à se glisser tour à tour dans la peau d’un scribe, d’un égyptologue, d’un moine copiste ou d’un restaurateur de manuscrit.

«Face au même document, on peut épouser différentes attitudes», explique Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer. «Imaginez un scribe devant son œuvre, un rouleau des morts – soit une sorte de mode d’emploi destiné par celui qui le commandite à l’accompagner dans son sarcophage pour lui permettre de réussir sa migration après la mort. Avec le même document, un égyptologue du temps de Champollion adoptera une tout autre position. Cet homme-là évolue à une époque exaltante où l’on reconquiert la compétence de déchiffrer les hiéroglyphes après quelque 2000 ans. Forcément, le point de vue diffère.»

Livres transformés par leurs lecteurs

D’autres activités sont organisées à la Fondation Bodmer, parmi lesquelles une visite interactive montrant comment les livres sont transformés par leurs lecteurs. On parle ici de Leibnitz annotant Newton ou de Montesquieu relisant Montaigne. Un dialogue intertextuel au-delà des siècles.

Dans un registre bien différent, le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) donne à la transformation la forme d’une performance présentée par le collectif Genevegas. «Il s’agit d’un collectif de 8 personnes composé de drag-queens et de drag-kings, des drag-queers donc, qui questionnent avec leur propre regard des thématiques touchant la société», éclaire Laurence Berlamont, chargée de communication au MEG.

«Avec exubérance et dynamisme, les membres de Genevegas présentent au cours d’un spectacle complet de courts modules touchant au genre, à la décolonisation, à la durabilité ou au climat. Le public est libre d’assister au thème qui l’intéresse, selon la formule de la Nuit des musées qui induit de la volatilité. On est invité à passer d’un endroit à l’autre.» Et pourquoi pas à prendre part au DJ set animé par le même collectif dans le jardin du MEG jusqu’à minuit.

Nouveau venu à la Nuit des musées, l’Association pour le patrimoine industriel (API) invite pour sa part le public à rejoindre son antre par une porte dérobée, afin de surprendre d’étranges petites créatures parmi les machines exposées. Nouveau également, le Pôle de recherche en biologie chimique montre notamment quant à lui comment un téléphone portable peut se transformer en microscope.

Des inscriptions sont requises pour certains événements. Elles s’effectuent généralement in situ. Vendu au prix de 10 francs, un pass donne accès à toutes les institutions participantes et aux navettes organisées depuis la place Neuve.

