Jusqu’à -23°C – La nuit a été glaciale dans plusieurs endroits de Suisse Il a fait très froid dans la nuit de lundi à mardi dans de nombreuses régions du pays. En Valais, Viège a enregistré sa température la plus basse de l’année.

L’hiver a commencé en Suisse par un froid glacial. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le début de l’hiver astronomique, mardi, coïncide avec la nuit la plus froide de toute l’année dans plusieurs endroits de Suisse. Boltigen (BE) et Viège (VS) ont ainsi mesuré des températures de respectivement -17,1 et -15,8°C.

Selon les données de SRF Meteo de mardi, il a fait encore plus froid à La Brévine, dans le Jura neuchâtelois, où le mercure est descendu jusqu'à -23,2°C, une température relativement banale dans cette région. Il a également fait très froid dans les hautes vallées alpines: -22,1°C à Andermatt (UR) et -21,6°C à l'aérodrome de Samedan (GR).

Sous le stratus, au nord de la ville de Zurich, le thermomètre a affiché -0,7°C et à Genève moins 0,1°C. Au sud des Alpes, Locarno a en revanche annoncé +4,7°C. Deux nouvelles nuits froides sont attendues mercredi et jeudi, apportant pour Noël une météo presque «traditionnelle».

Le jour le plus court de l’année

Ce mardi à 16h59 exactement, le soleil atteindra en outre le point le plus méridional de son orbite apparente autour de la Terre. Cela signifie le jour le plus court, respectivement la nuit la plus longue de l’année 2021, en même temps que le début astronomique de l’hiver.

ATS

