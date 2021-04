Portrait de Sophie Buchs – La nouvelle voix de Caritas À 34 ans, Sophie Buchs est la première femme à diriger l’institution. Elle a été candidate PDC au National et directrice de Pro Juventute. Aurélie Toninato

Le comité de Caritas Genève a nommé Sophie Buchs comme nouvelle directrice de l’institution. Elle entrera officiellement en fonction le 1 er septembre 2021. LAURENT GUIRAUD

Le photographe la fait poser devant un arbre en fleurs. Son sourire communicatif parfait le charmant tableau. Mais dans la vie, Sophie Buchs ne se contente pas de faire joli dans le paysage, loin de là. Sous le velours, une volonté de fer et un solide sens de l’engagement. Celle qui fut secrétaire générale du PDC genevois, candidate au Conseil national et directrice de Pro Juventute vient d’être nommée à la tête de Caritas.

Sophie Buchs, 34 ans, mariée et mère de deux enfants, a une constante dans son parcours professionnel: l’âge n’est pas un frein à ses ambitions. Alors qu’elle termine son master en sciences politiques, après huit mois comme assistante parlementaire du groupe PDC à la Constituante, elle est nommée secrétaire générale du parti, à 24 ans seulement. Le fruit n’est pas tombé loin de l’arbre, il est même resté dans les branches: son père, Bertrand Buchs, est député PDC depuis 2009. «J’aurais pu aller chez les Verts, je me suis posé la question. Le côté très centriste des démocrates-chrétiens l’a emporté.» Le «C» de «centre» lui parle plus que celui de «chrétien». «J’ai reçu une éducation catholique, cela fait partie de mes valeurs. Mais j’ai compris vers 20 ans que je n’avais pas la foi. Ça n’a jamais posé de problème au PDC.»