Mutations immobilières – La nouvelle vie du domaine de Christina Onassis Le domaine de Boislande à Gingins a été racheté par un couple de riches Indiens. Depuis 1973, il attire du beau monde. Raphaël Ebinger

Le domaine de Boislande n’est plus propriété de la famille de Thierry Roussel, le quatrième et dernier époux de Christina Onassis. Les nouveaux propriétaires y réalisent des travaux. Christian Brun

Ce n’est pas seulement une des belles propriétés de la Côte vaudoise. Le domaine de Boislande a surtout une histoire riche mêlant un président africain en exercice et la famille Onassis. Les quelque 35’000 m² à l’abri des regards indiscrets derrière une haute haie dans la commune de Gingins ont été vendus, a révélé «Bilan» dans son édition de mercredi. La transaction, qui remonte toutefois à novembre 2018, se serait conclue à hauteur d’environ 23 millions de francs. Selon le magazine économique, c’est en dessous des 45 millions espérés il y a quelques années par son propriétaire, Thierry Roussel, le quatrième mari de Christina Onassis. Mais c’est largement supérieur au prix de 1984, «autour de 7 millions de francs», selon «24 heures» de l’époque, quand le médiatique couple s’était installé à La Côte.

Les nouveaux propriétaires sont un couple indien qui a fait fortune dans le commerce de l’ammoniaque liquide en Australie. Pankaj et Radhika Oswal avaient toutefois quitté l’île dans la tourmente. La gestion des affaires du mari a été controversée. Ce dernier avait été accusé d’avoir détourné des millions de dollars australiens pour financer des voyages en jet privé, de belles voitures mais aussi pour construire un véritable palais au bord du Swan à Perth. L’affaire s’était conclue en 2016 par le règlement d’un différend entre le couple et la banque, qu’il accusait de menaces et de comportements racistes. Le premier aurait reçu de la seconde une somme de près de 200 millions de dollars australiens, selon «The Australian».

D’après le Registre foncier, Radhika Oswal est la seule propriétaire de Boislande. Elle n’y habite pas, mais y fait réaliser des travaux. Une des filles du couple a par ailleurs été scolarisée à la huppée école internationale du Rosey à Rolle. Selon «Bilan», un litige oppose aujourd’hui les parents à l’institut.

Maison très peu habitée

L’arrivée annoncée du couple Oswal va peut-être faire revivre une propriété qui a fait beaucoup parler d’elle par le passé. La grosseur des titres de la presse a toujours été inversement proportionnelle à l’occupation de la maison, qui a une surface habitable de 1500 m² avec douze pièces et une piscine intérieure. Construite en 1973, elle n’a été habitée que quelques mois, quand Christina Onassis et Thierry Roussel l’avaient achetée en 1984. Mais l’idylle entre les deux époux ne durera pas, puisqu’ils se séparent en 1987, la fille de l’armateur décédant une année plus tard. Son mari s’établira ensuite à Lussy-sur-Morges, où il élèvera Athina. Syndic à l’époque, Pierre Schaller se rappelle avoir été invité dans la propriété. «Le couple était très discret. Thierry Roussel avait tout de même souhaité faire un geste pour la Commune. Il avait financé la construction d’une place de jeu pour les enfants à côté des terrains de football, mais avait insisté pour que cela reste confidentiel.»

Il s’en était fallu de peu pour que le couple Onassis-Roussel ne puisse acheter Boislande. En 1983, c’est une autre personnalité reconnue mondialement qui avait signé une promesse d’achat: le président du Gabon en exercice, Omar Bongo. Problème, la loi limite l’achat d’immeubles pour les personnes domiciliées à l’étranger. L’entourage de l’homme d’État propose alors une manœuvre pour contourner le problème en faisant une donation de 20’000 m² à la Commune.

L’édition de «24 heures» du 18 octobre 1984. Quelques semaines plus tard, le journal titrera sur l’arrivée du couple Onassis-Roussel.

La pression est immense sur la Municipalité. «J’ai reçu des menaces pour que nous n’acceptions pas cette donation. Je n’ai pas été mis sous surveillance policière, mais ma femme avait préféré aller passer plusieurs jours à Villars pendant cette période», témoigne Pierre Schaller. La question est finalement tranchée au Conseil communal, en octobre 1984. L’organe délibérant refuse «le marchandage» permettant de contourner la loi et empêche le président gabonais d’accéder à son rêve. Il a craint aussi les conséquences de l’arrivée du président en exercice, qui aurait coïncidé avec celle d’une importante suite comportant ses gardes du corps et autre personnel. De quoi perturber la quiétude du village sur les premiers contreforts du Jura.