Publicité politique – La nouvelle vidéo de l'UDC qui crée la polémique Dans un spot vidéo de deux minutes, l'UDC met en scène une fillette pour faire la promotion de son initiative de limitation. La méthode soulève questions et indignation.

Une enfant est très inquiète pour son pays au nom de l’UDC. La vidéo entière dure plus de deux minutes. DR

Une fillette admire les montagnes, «grandes et fortes», traverse Zurich et ne trouve pas de place dans le tram. Constate l’ampleur des embouteillages et la quantité de voitures, déplore la criminalité, l’omniprésence du béton, des détritus et des étrangers qui menacent son pays… Avec cette vidéo de deux minutes, l’UDC Suisse entend frapper fort dans la campagne pour son initiative de limitation. Les opposants critiquent la méthode et évoquent une campagne émotionnelle, perfide et raciste.

Le spot soulève une question: est-ce permis d’instrumentaliser un enfant au nom d’une publicité politique Pour Matthias Kiess, de TBWA\Zurich, pofessionnel de la publicité qui s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Tages Anzeiger, la réponse est nuancée: «Moralement non, mais juridiquement oui - dans les conditions appropriées il faut que la protection de la personnalité soit respectée, c'est-à-dire que le nom de l'enfant ne soit pas rendu public. Et qu'il existe un consentement parental. Si toutes ces conditions sont remplies, il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit légalement contre ce film.»