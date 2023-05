Groupement transfrontalier européen – La nouvelle présidente du GTE se met en retrait Nommée fin mars à la tête de l’organisation de défense des frontaliers, Françoise Doucet se retire pour des raisons familiales et de santé. ADV / Comm

Le 31 mars 2023, Françoise Doucet a succédé à Michel Charrat à la présidence du Groupement transfrontalier européen (GTE), basé à Annemasse, aux portes de Genève. LUCIEN FORTUNATI

À peine nommée, la nouvelle présidente du Groupement transfrontalier européen (GTE) se voit contrainte de «se mettre en retrait des instances dirigeantes» de l’organisation de défense des frontaliers. Françoise Doucet invoque «des raisons familiales et de santé indépendantes de sa volonté», annonce le Groupement dans un communiqué de presse

Celle qui avait été choisie pour succéder à Michel Charrat sera remplacée par Pierre-Loic Faury, actuel Vice-président du Groupement, comme Président du Directoire par intérim. «Il assurera sous la supervision du Conseil d’Orientation et de Surveillance, avec la collaboration des membres du Directoire et du Directeur Général, jusqu’à nouvel ordre l’ensemble des fonctions internes dévolues au Président et la représentation externe du Groupement auprès de ses partenaires.», précise le GTE.

Élue le 31 mars dernier, Françoise Doucet est la première femme à diriger le Groupement en 60 ans d’existence.

