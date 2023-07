Wimbledon – La nouvelle génération frappe fort Rune (ATP 6) et Alcaraz (ATP 1) se retrouveront en quarts de finale de Wimbledon. Pour la 1re fois de l'ère open, deux joueurs de moins de 21 ans s'affronteront à ce stade de la compétition.

Carlos Alcaraz s’est qualifié pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale de Wimbledon. AFP

Le No1 mondial Carlos Alcaraz a passé haut la main lundi le test promis par le finaliste 2021 Matteo Berrettini (38e) qu’il a battu 3-6 6-3 6-3 6-3, se hissant ainsi pour la première fois en quarts de finale de Wimbledon.

Preuve de la supériorité de l’Espagnol, il n’a perdu son service qu’une fois, dans le premier set, puis n’a eu à défendre qu’une seule balle de break, dans le deuxième. Au contraire, il a obtenu 16 balles de break sur le service de Berrettini, pourtant l’une de ses principales armes, et en a concrétisé quatre.

L’Espagnol de 20 ans affrontera pour une place dans le dernier carré le Danois Holger Rune (6e).

L’an dernier, pour sa deuxième participation au Majeur sur gazon, Alcaraz avait été éliminé en huitièmes de finale par l’Italien Jannik Sinner au terme d’un match époustouflant.

Cette année, après avoir remporté au Queen’s son premier titre sur gazon juste avant de venir à Wimbledon, il affirme viser un deuxième titre du Grand Chelem après l’US Open l’an dernier.

Il a désormais atteint au moins les quarts dans trois des Majeurs. A l’Open d’Australie il n’a pas encore dépassé le troisième tour, mais il était absent sur blessure cette année.

Holger Rune confirme ses progrès sur herbe

Holger Rune, tout à la joie de son succès sur Grigor Dimitrov en 8es de finale de Wimbledon, lundi. AFP

Le numéro 6 mondial, le Danois Holger Rune, s’est lui aussi qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Wimbledon en écartant au forceps le Bulgare Grigor Dimitrov 3-6 7-6 (8/6) 7-6 (7/4) 6-3.

Double quart de finaliste à Roland-Garros, Rune a confirmé les progrès sur gazon entrevus au tournoi du Queen’s, où il avait remporté ses trois premiers matches sur la surface de sa carrière pour atteindre la demi-finale.

«C’était un match fou, il m’a poussé dans mes retranchements.» Holger Rune à propos de son adversaire Grigor Dimitrov

«C’était un match fou, il m’a poussé dans mes retranchements», a reconnu le Danois après le match.

Face à la puissance de Dimitrov (21e), son adversaire le plus relevé sur gazon depuis le début du tournoi, puisqu’il avait intégré le dernier carré à Wimbledon en 2014, Rune a d’abord peiné, concédant la première manche 6-3 et un break dans le second set pour être mené 3-1.

Une belle présence au filet

Mais avec la variété de ses coups, son excellent jeu de jambes et en n’hésitant pas à venir conclure au filet -- 23 points gagnés sur 33 montées --, il a progressivement trouvé la solutions pour faire déjouer son aîné de 12 ans.

Intraitable sur son service à partir de là, il a réussi à débreaker pour égaliser à 4-4 et remporter les deuxièmes et troisièmes sets au tie-break.

Dans une quatrième manche où les deux joueurs assuraient leur mise en jeu, il a été opportuniste en breakant sur sa première opportunité à 3-2 pour lui et conclure aussi sur sa première balle de match, sur un revers dans le couloir de Dimitrov.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.