Depuis quelques semaines, le Rassemblement national mène une étonnante croisade contre le wokisme. Création d’une association de parlementaires pour s’y opposer début avril, organisation d’un colloque public deux semaines plus tard, discours de Marine Le Pen le 1er mai, interviews du président Jordan Bardella depuis lors, l’opération, systématiquement menée, n’a rien d’improvisé.

Marine Le Pen parle d’une menace civilisationnelle «qui vise à effacer des millénaires d’histoire et de culture». Jordan Bardella dénonce une attaque contre «la famille, les différences biologiques, l’identité nationale, la science et la raison occidentale». Plus terre à terre, Philippe Olivier, député européen et époux de la sœur aînée des filles Le Pen, sans doute le stratège le plus influent du parti actuellement, résume l’enjeu de façon plus concrète: «Savoir si des transgenres peuvent participer à des compétitions sportives féminines ou si les enfants ont encore le droit de manger de la viande dans les cantines, ça intéresse les gens.»

«À lire les obsédés antiwokistes français, l’université entière serait gangrenée.»

Le wokisme, c’est quoi? Avant d’être un concept, c’est une insulte. C’est le mot qu’utilisent ses adversaires pour stigmatiser les excès d’une partie de la nouvelle recherche universitaire en sciences humaines, notamment sur les questions de genre, de race et la défense des minorités. Mais quels sont ces excès? Si on pense cancel culture, dérives essentialistes et anti-universalistes ou négation dogmatique des différences biologiques, je fais partie des irrités et des inquiets.

Mais si dénoncer le wokisme revient à hurler à l’idéologie dès qu’un chercheur se préoccupe d’inégalité sociale, raciale ou sexuelle – alors là je n’en fais plus partie. À lire les obsédés antiwokistes français (cela semble un peu une spécialité nationale), l’université entière serait gangrenée, il n’y aurait plus de liberté de la recherche, les fondements de la science seraient ébranlés et la raison contestée. Bon, j’ai l’impression qu’on en est loin, aussi loin que du fameux «grand remplacement».

Dans le même panier

L’habileté diabolique du Rassemblement national, c’est de tout mélanger dans le même panier et de se poser très avantageusement en défenseur de la liberté, de l’universalisme et de la raison – en héritier des Lumières, en somme. J’ignore qui cela convaincra, mais je note que chez Jordan Bardella, l’identité nationale et la raison sont mises sur le même pied et, de plus, que la raison est «occidentale». Forcément.

Je note aussi qu’alors que le RN chevauche le blanc destrier de la liberté académique contre les wokistes, le même RN va au Palais de Tokyo pour exiger le décrochage d’un tableau dénonçant les horreurs de la guerre, au prétexte qu’il encouragerait la pédophilie. Un tribunal a rejeté la demande, mais un vieux militant du parti, dimanche, a vandalisé l’œuvre. Cancel culture. Comme on dit dans les écoles: c’est celui qui dit qui l’est…

