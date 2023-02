Projet immobilier à Carouge – La nouvelle Cité Léopard prend forme Près de 3000 m² de surface commerciale et 284 logements locatifs sortent de terre à la Fontenette. Caroline Zumbach

1 / 3 La construction de la nouvelle Cité Léopard bat son plein à Carouge, à l’angle des rues de la Fontenette et des Moraines. LAURENT GUIRAUD

Alors que les six barres d’immeubles vétustes qui formaient la Cité Léopard ont été détruites il y a un peu plus d’un an, de nouveaux logements commencent à sortir de terre à Carouge. Ils accueilleront 284 appartements de 2 à 6 pièces et près de 3000 m² de surface commerciale. À quoi ressemblera ce quartier situé à l’angle des rues de la Fontenette et des Moraines lorsque les premiers habitants emménageront à la fin 2024?