Transports en commun – La future carte SwissPass aura de nouvelles fonctionnalités

Payer sans contact, ouvrir des portes ou se connecter à Internet: la nouvelle carte SwissPass disposera de nouvelles fonctionnalités à partir de la mi-décembre grâce à une nouvelle puce et de nouvelles technologies. D’autres caractéristiques la rendront aussi plus sûre.

Son utilité principale restera toujours le référencement et le contrôle des abonnements de transports publics, de ski, de locations de voiture et de vélo ou d’accès à des parkings, indique mercredi l’Alliance SwissPass dans un communiqué. La carte verra aussi son design rafraîchi et sa capacité de stockage élargie.