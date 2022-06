La loi et vous – La nounou peut-elle poster des photos sur Instagram pendant son travail? Chaque semaine, un expert du TCS donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. FEM

En principe, non. Pendant ses heures de travail, la nounou doit travailler, ce qui n'inclut pas la publication de photos. Elle n'est généralement pas non plus autorisée à publier des photos de vos enfants sans votre consentement.

La loi et vous Retrouvez les anciennes chroniques! Les règles trouvent leurs limites dans les droits personnels de votre nounou. En particulier, vous ne pouvez pas interdire systématiquement l'utilisation de l'internet et des médias sociaux pendant les heures de travail.

Interdiction de publications pendant les heures de travail

Votre nounou doit s'occuper de vos enfants pendant ses heures de travail et ne doit pas négliger son devoir de surveillance. Toutefois, si elle est exceptionnellement active sur les médias sociaux dans une mesure limitée pendant la sieste de vos enfants, par exemple, cela est généralement autorisé. En principe, vous ne devez pas non plus surveiller systématiquement l'utilisation des médias sociaux par votre nounou, car cela est considéré comme un contrôle inapproprié du comportement de votre employée.

Une interdiction générale et un contrôle systématique correspondant ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel. Cela serait envisageable, par exemple, si le lieu où se trouvent vos enfants doit rester secret pour des raisons de sécurité.

Publier des photos d'enfants

Si votre nounou publie des photos de vos enfants sur des médias sociaux, cela est illicite sans consentement. Si vos enfants ne sont pas encore capables de discernement, vous devez donner votre consentement en tant que parent titulaire de l'autorité parentale. Pour autant que l'on puisse en juger, il n'existe pas de jurisprudence sur la question de savoir à quel moment les enfants eux-mêmes sont capables de décider si une photo d'eux doit être publiée ou non. En règle générale, les enfants de 14 ans environ peuvent évaluer ce que signifie l'affichage d'une photo sur les médias sociaux.

