Hockey sur glace – La NHL s’explique concernant l’absence de ses joueurs aux Jeux La Ligue nord-américaine a confirmé par communiqué l’annonce tombée mardi. Gary Bettman, son boss, fait part de ses raisons et de ses regrets.

AFP

Les meilleurs joueurs de hockey sur glace de la planète ne seront pas à Pékin: la prestigieuse Ligue nord-américaine (NHL) a renoncé mercredi à libérer ses hockeyeurs pour les JO 2022 (4-20 février) pour préserver le déroulement de son championnat perturbé par une déferlante de cas positifs de Covid-19.

«Malheureusement, à la suite des profonds remaniements du calendrier de la saison régulière du championnat NHL à cause des événements récents liés au Covid avec 50 matches déjà reportés, la participation aux Jeux olympiques n’est plus possible, a expliqué le patron de la NHL, Gary Bettman, dans un communiqué. Notre priorité est et doit rester de mener à bien notre saison régulière et les play-offs de la meilleure des façons. C’est pourquoi nous allons utiliser le créneau du 6 au 22 février dévolu initialement à la participation aux Jeux olympiques pour reprogrammer les matches qui ont été reportés ou qui vont l’être», a-t-il poursuivi.

«La NHL respecte et admire le désir des joueurs NHL de représenter leur pays et de participer au tournoi qui réunit les meilleurs des meilleurs. Nous avons attendu le plus longtemps possible avant de prendre notre décision et explorer tous les scénarios possibles pour leur permettre de participer aux JO», a assuré le patron de la NHL.

«Un choc» pour l’IIHF

De son côté, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a fait part dans un communiqué de «sa déception», tout en assurant qu’elle «comprenait complètement» cette décision: «Cela a été un choc de voir comment le calendrier de la NHL a été affecté par le Covid quasiment du jour au lendemain, la décision de la NHL est dans le meilleur intérêt des joueurs et pour leur santé», a insisté le président de l’IIHF, Luc Tardif.

Pour la deuxième édition consécutive, les JO seront donc privés des stars de la discipline. En 2018, pour les JO de Pyeongchang, en Corée du Sud, la NHL avait refusé de libérer ses joueurs pour le tournoi olympique en prétextant notamment que le marché sud-coréen n’était pas assez important pour son essor.

Cette fois, la NHL était prête à donner son feu vert pour le rendez-vous de Pékin, mais le Covid en a décidé autrement. Depuis plusieurs jours, les franchises sont confrontées à de nombreux cas positifs de Covid parmi leurs joueurs et entraîneurs, ce qui oblige la NHL à reporter des matches. La Ligue a même dû avancer de deux jours sa traditionnelle trêve de Noël et observe une pause jusqu’au 27 décembre.

A l’image de ce qu’avait fait la NBA à partir de 1992 avec sa «Dream Team» composée de Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson et autres superstars du basket, la NHL permet depuis 1998 à ses joueurs de participer aux JO d’hiver.

Rendez-vous en 2026

La participation des joueurs NHL n’a certes pas eu le même impact pour la popularité à travers le monde du hockey sur glace, mais en termes sportifs, il a permis par exemple au Canadien Sidney Crosby d’être sacré champion olympique en 2010 et 2014, titre qui manque au palmarès de son illustre compatriote Wayne Gretzky.

«J’ai eu la chance de participer deux fois aux JO, je suis vraiment désolé pour ceux qui ont raté plusieurs occasions d’y aller, cette expérience n’arrive pas souvent dans une carrière», a d’ailleurs réagi Crosby, capitaine de Pittsburgh, après la décision.

Les stars NHL seront suppléées pour les Etats-Unis et le Canada par des joueurs évoluant dans les championnats universitaire ou secondaire (AHL) et pour les équipes européennes par des joueurs évoluant dans les relevés championnats russes, finlandais ou suédois. Leur absence à Pékin pourrait permettre une redistribution des cartes pour le titre olympique ou même le podium comme en 2018 où la Russie avait été sacrée en battant l’Allemagne, invitée surprise de la finale.

Il faudra attendre 2026 et les JO de Milan-Cortina d’Ampezzo (Italie) pour voir des joueurs NHL participer à un tournoi olympique. «Nous nous réjouissons de notre participation», a assuré Gary Bettman.

AFP

