«La neutralité profite à l’oppresseur.» Petite phrase lâchée mardi à Genève, à l’occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, par la brillante et rayonnante journaliste Maria Ressa, Prix Nobel de la paix 2021. Vrai. Mais la neutralité profite aussi, peut-être surtout, aux États qui pratiquent cette politique de l’entre-deux, du «ni pour ni contre». La Suisse a immensément bénéficié, ce n’est plus à prouver, de sa neutralité ancrée dans le droit coutumier avant d’être internationalement confirmée dans les Conventions de La Haye de 1907. Mais pour combien de temps encore?

À chaque conflit, à chaque crise, à chaque fois que se présentent des perspectives d’adhésion à une organisation supranationale, qu’il s’agisse de l’ONU, de l’EEE, de l’UE et même de l’OTAN, la question de la neutralité ressurgit. Aujourd’hui, la guerre en Ukraine si proche, pays voisin du voisin de notre voisin, interpelle la Suisse comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Le pays se retrouve forcé de prendre position ou/et de redéfinir sa politique de neutralité d’une géométrie si variable qu’elle a souvent été confondue, vue de l’extérieur, au mieux avec de l’opportunisme, sinon avec du pur cynisme.

Après des premières contorsions d’usage, à chaud, le 25 février dernier, le Conseil fédéral a décidé, «en toute indépendance», de s’aligner sur les sanctions de l’UE contre la Russie. Une première. Bien lui en a pris. Tout autre positionnement aurait été intenable. Questionné, Berne s’est d’abord contenté d’un «circulez, il n’y a rien de neuf à commenter». À l’en croire, le Conseil fédéral ne fait que réaffirmer les valeurs démocratiques fondamentales de la Suisse: la neutralité autorise, exige même, de condamner les violations du droit international public.

Mais avec l’enlisement du conflit, la montée en puissance, d’un côté de l’aide en armement de l’Occident, de l’autre des sanctions contre la Russie, la position de la Suisse devient de plus en plus inconfortable. Quelles limites le Conseil fédéral doit-il fixer à son engagement? Il y a quelques jours, il a refusé le droit à l’Allemagne de fournir des munitions suisses à l’Ukraine, une décision parfaitement en ligne aussi bien avec le droit à la neutralité qu’avec la politique de neutralité qui lui donne davantage de latitude. Dans tout autre contexte, les Suisses auraient approuvé d’un seul homme. Pas cette fois. Des voix s’élèvent au Centre et chez les Vert’libéraux pour autoriser la livraison d’armes suisses à l’Ukraine car les fondements mêmes de la démocratie en Europe se trouvent mis en jeu. Un tabou est tombé. Pas du goût de l’UDC qui prépare, elle, une initiative pour revenir à une neutralité stricte, estimant que le Conseil fédéral a déjà franchi la ligne rouge.

Le débat est aussi inévitable que nécessaire. Mais une redéfinition de la neutralité présente aussi un risque. Il est double. D’un côté, celui de l’abandon de fait de la neutralité, réduite à un slogan marketing pour diplomates. De l’autre, celui d’une neutralité rigide, écartant toute option commandée par la realpolitik au point, en cas de conflit, de nous pousser dans le mauvais camp.

On se mettra alors à rêver d’une neutralité qui ressemble à celle que nous connaissons, qui s’est adaptée au fil du temps, laissant une certaine marge de manœuvre tout en préservant les principes essentiels. Mais le statu quo est-il encore tenable? Cette neutralité, un peu honteuse parce que tellement égoïste, décriée parce que peu solidaire, s’étire comme un chewing-gum, disait récemment l’historien Hans-Ulrich Jost. Mais même la gomme à mâcher la plus élastique peut finir par se rompre. Alors, il faudra recomposer.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse

