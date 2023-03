KEYSTONE

Conches, 17 mars

Alain Berset a osé le mot: frénésie guerrière. Après le tollé suscité en Europe, le rétropédalage de notre président n’ôte rien à la pertinence du propos que partage une majorité silencieuse.

Depuis le conflit russo-­ukrainien, le monde entier est entré dans une spirale d’hystérie militariste. Tous les pays ont augmenté leurs budgets militaires. Les industries d’armement débordent de commandes.

Des pays neutres rejoignent l’OTAN. Les États-Unis créent une nouvelle coalition militaire antichinoise dans le Pacifique. L’Ukraine reçoit toujours plus d’armes et de munitions pour écraser la Russie. La neutralité suisse devient un crime. Cette fuite en avant belliciste est irresponsable et sans issue.

Embourbée dans les plaines du Donbass, l’armée russe n’est plus qu’un tigre de papier. Pourtant, les gouvernements occidentaux continuent à brandir la menace expansionniste de la Russie vers l’Europe!

On perd la raison et on oublie que c’est l’OTAN qui est responsable depuis la chute du mur de Berlin en 1989 d’un expansionnisme effréné. L’Union soviétique avait pourtant retiré pacifiquement toutes ses troupes des pays de l’Est.

Cette main tendue a été ignorée et les États-Unis, opposés au rapprochement de la Russie et de l’Europe, ont installé sans tarder des bases de l’OTAN dans ces pays et dans les ex-républiques soviétiques à qui la Russie avait accordé l’indépendance. Cela ne relève-t-il pas d’une politique expansionniste avec l’ultime provocation des bases de l’OTAN en Ukraine?

Ce grignotage territorial est à l’origine de cette folie militariste qui va engloutir des milliers de milliards de francs. Ces sommes vertigineuses, destinées à la destruction et à la mort, contribueront à dégrader encore plus notre environnement et manqueront à un combat beaucoup plus essentiel: la préservation de notre bien commun, la Terre.

Daniel Fortis

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.