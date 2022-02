Chronique – La neutralité suisse au défi de la guerre

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, jamais la neutralité suisse n’a été soumise à pareille épreuve. La guerre engagée par Moscou en Ukraine constitue une violation flagrante et fondamentale du droit international. Cette fois, nous ne parlons pas de tensions en territoires lointains dont le sort ne nous touche que par ricochets géostratégiques. Non, le conflit s’est engagé au cœur de l’Europe à moins de 2000 kilomètres à vol de bombardier de Berne.

L’invasion lancée par Vladimir Poutine implique des forces considérables, soit quelque 200’000 hommes et un millier de chars côté russe tandis qu’en parallèle les missiles ont commencé à pleuvoir sur l’Ukraine. Cette guerre cristallise les tensions qui se sont exacerbées en ce début de XXIe siècle entre la Russie et la Chine d’un côté, l’Europe et les États-Unis de l’autre. Le pourrissement progressif des rapports entre les deux camps a fait tomber l’ultime tabou: oser la guerre. Moscou vient d’en faire la terrible démonstration, tandis que Pékin multiplie les provocations devant Taïwan. Avec un même rêve pour les deux présidents, retrouver toute la grandeur, l’espace et la puissance de leurs empires d’alors. Une bataille armée sur le terrain mais aussi et peut-être d’abord une bataille culturelle entre des régions du monde et des leaders qui ne se comprennent plus. L’enjeu, on le constate, dépasse de très loin le sort des républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk.

C’est dans ce contexte que la Suisse a dû se déterminer. Doit-elle se joindre aux sanctions économiques déjà prises et encore à prendre par l’UE et les États-Unis? Ou doit-elle se contenter de condamner «fermement» la Russie comme elle l’a fait jeudi à la première heure?

Le genre de question qui hante les diplomates suisses. Refuser de se joindre aux sanctions risquait d’être considéré comme un ultime affront de cette «Suisse grosse et molle», selon les termes d’une députée européenne, dont l’absence d’engagement aussi bien envers l’Union européenne qu’envers les autres démocraties occidentales deviendrait outrageante. Souvenons-nous du refus de Berne d’ouvrir son espace aérien à la coalition contre l’Irak en 1991. Il y avait de la remise à l’ordre international dans l’air.

Aujourd’hui, face à une violation massive du droit international en Europe, la Suisse avait le devoir de sanctionner. Question de valeurs, de solidarité, de droit. En annonçant hier se joindre aux premières sanctions financières et économiques décidées mercredi par l’UE, le Conseil fédéral a pris, sur le papier, une décision aux airs spectaculaires. Dans la réalité, elle l’est beaucoup moins. La portée concrète de cet alignement reste filandreuse et conditionnelle.

Et la question demeure: la Suisse adoptera-t-elle le prochain wagon de sanctions européennes, forcément plus dures? C’est tout sauf certain.

Le Conseil fédéral a ses intangibles objectifs: maintenir intacte sa neutralité «protectrice», préserver son économie, se concentrer sur les bons offices. Et tout cela, sans se mettre à dos ses alliés naturels. En 2014, suite à l’annexion de la Crimée par la Russie, elle s’était engagée à veiller à ce que sa place financière ne soit pas utilisée pour contourner les sanctions de l’UE. Résultat en chiffres: les dépôts de clients russes dans les banques suisses avaient quasi triplé en cette même année et se maintenaient en 2020 presque au double de 2013, selon des chiffres publiés par la «NZZ»! Les partenaires européens apprécieront.

La guerre en Ukraine contraint la Suisse à un numéro d’équilibriste qui, même pour la reine des funambules, se révèle des plus périlleux.

Pierre Ruetschi, Directeur du Club suisse de la presse

