Circulation routière – La neige tient: prudence sur les routes Les chutes de neige de cet après-midi ainsi que les températures négatives vont ralentir le trafic routier, notamment en France voisine. A.R.

Au vu des températures négatives, la neige va tenir, voire geler dans la nuit. PIERRE ALBOUY

Météo France et MétéoSuisse ont toutes deux annoncé un épisode hivernal intense dans la région. Dès 15h, il a commencé à neiger et cela devrait continuer. Au vu des températures négatives, la neige va tenir, voire geler dans la nuit.

Le préfet de la Haute-Savoie appelle de ce fait à la plus grande vigilance et recommande aux conducteurs de limiter au maximum les déplacements. S’ils prennent la route, leur véhicule doit être équipé de pneus neige et il est recommandé d’avoir des chaînes pour l’accès à certains secteurs de montagne. Les feux de brouillard avant peuvent compléter les feux de croisement ou feux de route en dehors des agglomérations et sur les routes étroites et sinueuses. Les feux de brouillard arrière peuvent également être utilisés en cas de forte chute de neige. Il est impératif de modérer son allure et d’augmenter les distances de sécurité.

Dans l’Ain, à cause de la neige et d’un léger accident entraînant de nombreux blocages de poids lourds, l’A40 au niveau de Bellegarde est bloquée dans les deux sens.