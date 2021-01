Suisse romande – La neige perturbe les trafics routier et ferroviaire Début de semaine chaotique pour les pendulaires romands.

Pour la journée de lundi, Météosuisse prévoit un temps froid et instable, très nuageux et avec de fréquentes averses de neige en montagne. keystone-sda.ch (image d’illustration)

En Suisse romande, la circulation est ralentie sur l’autoroute A9 en direction de Lausanne entre Vevey (VD) et Chexbres (VD) en raison d’un accident, indique le TCS.

Plus tôt, également sur l’A9, un bouchon s’était formé entre Chexbres et le tunnel de Belmont, entrainant des retards pouvant aller jusqu’à 30 minutes.

Dans le canton de Berne, à la suite des chutes de neige, environ 30 accidents de la circulation ont été signalés depuis minuit, indique la police cantonale sur son compte Twitter lundi matin. Dans deux cas, des blessés sont à déplorer. Les enquêtes suivent leur cours.

Dans le canton d’Argovie, lundi à 01h45, un conducteur de 39 ans, soupçonné d’être sous l’influence de stupéfiants, a violemment percuté l’arrière d’un véhicule qui déneigeait l’autoroute A3 près de Rheinfelden (AG) en direction de Zurich, indique la police cantonale.

Légèrement blessé au dos, il a dû être transporté à l’hôpital. La police lui a retiré son permis et le ministère public a ordonné des prélèvements de sang et d’urine.

Dans l’est de la Suisse, une conductrice de 21 ans a heurté un banc de neige à Wattwil (SG), communique lundi la police cantonale saint-galloise. Elle a dû être héliportée à l’hôpital après que son véhicule s’est renversé. Ses blessures sont indéterminées.

Pendulaires bloqués à Aigle (VD)

Le trafic ferroviaire a également été perturbé. La ligne du Simplon a été coupée entre 05h30 et 07h15, en raison d’une accumulation de neige sur un aiguillage, indique à Keystone-ATS un porte-parole des CFF. Les pendulaires sont restés bloqués à Aigle (VD). Au vu de la situation difficile sur les routes, aucun bus de remplacement n’a pu être mis en place, ajoute-t-il. La situation est depuis rentrée dans l’ordre.

Entre Avenches (VD) et Payerne (VD), c’est un rail cassé qui a semé la zizanie dès 10h30. Des bus de remplacement assurent la liaison le temps de la réparation, détaillent les CFF.

Temps froid et instable lundi

Pour la journée de lundi, Météosuisse prévoit un temps froid et instable, très nuageux et avec de fréquentes averses de neige en montagne. Les avis de chutes de neige émis par la Confédération sont toujours de degrés 2 et 3, selon Météosuisse. Le thermomètre affichera entre 0 et 2°C. Passage à un temps sec dans la nuit.

ATS