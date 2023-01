Retour de l’hiver à Genève – La neige ne tient pas, mais les températures vont baisser Genève a connu une matinée sous la neige, qui a déjà fondu. Le mercure va passer sous la barre des 0 degrés ces prochaines nuits. Le plan grand froid va être activé. Marc Renfer

Les chutes de neige ont été intenses en fin de matinée à Genève. LAURENT GUIRAUD

De gros flocons ont atteint la plaine ce mardi matin. En début d’après-midi, les arbres et quelques pelouses de la ville conservaient encore des traces des précipitations sous la forme de taches blanches, mais pas les trottoirs, mouillés par la fonte de la neige. Les quantités tombées ont cependant été inférieures à celles annoncées par les prévisions.

Venue de l’ouest, la perturbation s’est étendue à toute la Suisse romande, rapporte MétéoSuisse. Les météorologues expliquent l’apparition de l’or blanc par deux éléments: l’absence de vent sur le plateau qui avait fait remonter la température et la limite pluie-neige ces derniers jours, ainsi que la présence d’air légèrement plus froid en altitude.

1 / 4 Les joueurs du Servette FC se sont entraînés sous la neige ce mardi matin. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Air froid attendu

Un courant de bise devrait apparaître à partir de jeudi et diriger de l’air froid vers la Suisse, prévoit de son côté MeteoNews. Les températures à Genève s’annoncent à peine positives et devraient osciller entre 0 et 2 degrés la journée, et ce jusqu’à la fin de la semaine. Les nuits, il faut s’attendre à une chute dans le négatif (-3 °C).

MétéoSuisse prévient qu’un régime d’averse va se mettre en place à partir de ce mardi soir et jusqu’à mercredi. Un épisode qui pourrait déposer quelques centimètres de neige supplémentaires. L’institut précise qu’il est difficile de savoir quelles régions seront principalement concernées. Pour l’instant, pour Genève, les modèles météorologiques ne prévoient pas de nouvelles précipitations. Elles devraient principalement toucher le Jura, les Préalpes, le Chablais ou encore la Riviera. Les gelées seront fortes en montagne.

Plan grand froid activé

La chute annoncée des températures pousse la Ville de Genève à activer son plan grand froid pour la deuxième fois de l’année. Dès mercredi, le dispositif permettra de proposer une mise à l’abri d’urgence des personnes dans le besoin .

La capacité est renforcée avec la mise à disposition d’un abri PC du quartier de Champel. L’espace va proposer 80 places supplémentaires. Au total, les structures de la Ville et des associations offrent 627 lits. Le Service social municipal annonce également renforcer sa tournée nocturne destinée à aller à la rencontre des personnes vulnérables se trouvant à la rue.

Marc Renfer est journaliste à la rubrique genevoise depuis début 2022. Auparavant, il a travaillé dix ans à la RTS, en partie comme datajournaliste. Plus d'infos @marcrenfer

