Ski alpin – La neige joue les trouble-fête à Crans-Montana Initialement prévue à 10h ce vendredi, la descente a été déplacée à 13h15. En cause, la neige tombée pendant la nuit. Jérémy Santallo, Crans-Montana

Les volontaires au travail à l’aube vendredi. fisalpine

Attablé en salle de presse jeudi, en fin de journée, Marius Robyr avait vu juste en annonçant «5 à 10 centimètres de neige pendant la nuit» sur le Haut-Plateau.

Vendredi, au réveil, on était d’ailleurs plus sur le haut de la fourchette dans les rues de Crans-Montana. Programmée à 10 heures, la première descente du week-end a été décalée à 13h15.

Un report assez lointain qui s’explique par le fait qu’il faille laisser Kitzbühel dans la lumière en fin de matinée (1er départ à 11h30). Mais aussi parce que la piste du Mont-Lachaux a sûrement besoin d’être encore un peu choyée.

Vidéo SkiActu

«On a déjà tout planifié et nous savons à quel moment nous allons travailler, expliquait Marius Robyr jeudi soir. Il a fallu trouver 50 personnes supplémentaires pour aller sur la piste.» En tout, 120 personnes «de piquet» étaient attendues dès 4 heures ce vendredi matin pour œuvrer sur le tracé.

La semaine passée déjà, il était tombé près d’1m60 de neige après les courses de Coupe d’Europe. «La météo n’est pas avec nous ces temps-ci. On nous annonce de la neige, du vent, peut-être un peu de brouillard. Si on sort de là et que l’on réussit à passer à-travers, ça voudra dire que nous sommes bons (rires)!»