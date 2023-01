Météo hivernale – La neige fera son retour dimanche en Suisse romande Après un mois marqué par des températures trop clémentes pour la saison, l’hiver reprend ses droits. Le point avec un prévisionniste. Benjamin Pillard

Un cumul de 30 à 60 cm de neige fraîche est attendu en montagne entre dimanche après-midi et jeudi prochain (ici à Wildhaus, dans le canton de Saint-Gall, le 10 janvier dernier). KEYSTONE

Les apparences seront trompeuses, ce samedi, avec les températures encore douces pour la saison et de la pluie à 1700 m d’altitude, et jusqu’à 1900 m dans la soirée. «Il y aura une dernière vague de redoux entre l’après-midi et le lendemain matin», confirme Frédéric Glassey, de MeteoNews. Mais dimanche, la limite pluie-neige pourrait s’abaisser à 700 voire 600 m. Lundi, les flocons pourraient tomber en plaine entre 500 et 300 m, et même encore plus bas dans un deuxième temps. Autrement dit: des conditions hivernales!

Bonne nouvelle, donc, pour les amateurs de sports de neige? «On peut effectivement parler d’un retour de l’hiver à partir de dimanche après-midi, avec l’arrivée d’un air polaire et d’une succession de plusieurs épisodes neigeux», résume le météorologue.

«Cela va permettre à la plupart des stations de ski de poursuivre la saison en offrant de bonnes conditions.» Frédéric Glassey, MeteoNews

Jusqu’à jeudi, un cumul d’une trentaine de centimètres de neige fraîche est attendu dès 1000 m d’altitude, dans le Jura comme dans le Chablais et dans les Alpes vaudoises. «À 2000 m, où les températures sont plus basses, on peut quasi multiplier ce chiffre par deux, assure Frédéric Glassey. Ce sont des chutes de neige assez fournies, mais on ne va pas pour autant crouler sous les flocons à ne plus savoir qu’en faire: il n’y aura pas de tempête. Cela va permettre à la plupart des stations de ski de poursuivre la saison en offrant de bonnes conditions, sans avoir besoin de tout miser sur les prochaines vacances de février.»

Le spécialiste précise que si le vent d’ouest qui soufflera à nouveau dès dimanche entraînera une accumulation de neige par endroits, celle se trouvant sur les crêtes sera balayée.

Le thermomètre va donc aussi plonger, en particulier jeudi 19 janvier, avec une sensation de froid renforcée par l’arrivée de la bise. «Nous allons rebasculer dans des températures qui sont de saison, comme celles que l’on a connues lors de la première quinzaine de décembre», conclut Frédéric Glassey.

Benjamin Pillard est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2019. Il couvre en particulier les faits divers et l’actualité judiciaire des cantons romands. Auparavant, il a travaillé durant sept ans au sein de la rédaction du «Matin». Plus d'infos @benjaminpillard

