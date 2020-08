Météo – La neige est de retour en montagne Si le mois de juillet s’est terminé par une canicule, le début du mois d’août se caractérise par une forte baisse des températures. La météo va continuer son yo-yo au cours de la semaine. Lucie Monnat

La barre du 0 degré a été passée à 14 h ce lundi. Le 3 août, la neige s’est invitée dans la station vaudoise. Roundshot.ch

Ceux qui souffrent de la chaleur sont servis. La température a baissé de 20 degrés en Suisse en l’espace de deux jours. À tel point que des flocons ont été aperçus aux Diablerets. La station située à 2964 m d’altitude a franchi l’isotherme du 0°C à 14h locales ce lundi, note MétéoSuisse.

La limite des chutes de neige, encore vers 3000 m au milieu de la nuit de dimanche à lundi, devrait s’abaisser rapidement à 2200 m dans la nuit de lundi à mardi, soulignent les météorologues. «Ainsi, dans les régions au-dessus de 3000 m d’altitude, on peut attendre entre 30 et 70 cm de neige fraîche.»

La Suisse centrale sous l’eau

Les nombreuses averses qui balaient la Suisse refroidissent encore davantage le territoire. Les stations de mesure situées sur le versant nord des Alpes accusent des cumuls de précipitations très souvent supérieurs à 30 mm sur les 24 dernières heures, avec localement des valeurs à plus de 50 mm en un jour. La Suisse centrale se retrouve particulièrement sous l’eau depuis lundi matin. Lucerne doit ainsi faire face à plusieurs inondations paralysant les transports publics.

Dans la journée de lundi, Lucerne a dû faire face à plusieurs inondations. Verkehrsbetriebe Luzern

La pluie a également provoqué une coulée de boue qui obstrue depuis dimanche soir la route du col du Grimsel, dans l’Oberland bernois. La coulée a emporté près de 5000 mètres cubes de matériaux, dont 250 se sont retrouvés sur la route. La zone fissurée, située à quelques centaines de mètres au-dessus de la route, est couverte de nuages. Les autorités ne parviennent ainsi pas à évaluer les risques d’une nouvelle coulée.

«Un vol en hélicoptère, condition sine qua non pour évaluer l’état de la route, n’est actuellement pas possible, explique l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne. Il ne sera possible que dans le courant de la journée de mardi, si la météo le permet. Par conséquent, la route reste fermée jusqu’à nouvel ordre.»

La coulée a emporté près de 5000 mètres cubes de matériaux, dont 250 se sont retrouvés sur la route. Canton de Berne

La situation ne devrait pas s’améliorer mardi. Selon les météorologues, la journée devrait s’accompagner de précipitations abondantes avec des cumuls compris entre 50 et 90 mm en 24 heures. Des avis de danger de précipitations abondantes ont été émis, notamment pour des régions avoisinant des cours d’eau.

Remontée des températures mercredi

L’été devrait revenir dès mercredi, la pluie faisant place à un temps plus ensoleillé – et de plus en plus chaud. La fin de semaine devrait marquer le retour des grosses chaleurs, avec un mercure dépassant la barre des 30 degrés.