Première apparition hivernale – La neige est arrivée en Suisse cette nuit Des domaines skiables ouvrent déjà quelques pistes. Mais les températures vont vite remonter. Sonia Imseng

Le s s tations de ski de Verbier et de Glacier 3000 ouvrent à partir de ce samedi 6 novembre (photo d’illustration). KEYSTONE

Les premières neiges sont tombées cette nuit, autour des 1000 mètres d’altitude en Suisse. Ces premières neiges ne s’installeront pas pour longtemps en Suisse romande, avec une hausse des températures attendues la semaine prochaine et jusqu’à la mi-novembre. Davantage de poudre est tombée dans les Grisons et le Tessin.

«Ce sont des données modestes et habituelles pour la saison. Il est tombé entre 5 et 10 cm de neige sur les crêtes du Jura, et de 10 à 30 cm au-dessus de 2000 mètres, précise Vincent Devantay de MeteoNews. En Suisse romande, la neige va rester en haute montagne, mais elle va rapidement disparaître dans les Préalpes».