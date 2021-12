Circulation et météo – La neige complique la mobilité genevoise Les routes sont engorgées et le réseau TPG très perturbé. L’opérateur incite à se rabattre sur les trams. Retards de 15 minutes signalés sur le Léman Express. Marc Moulin

La situation routière genevoise ce vendredi à 7 h 45 selon TomTom. TomTom

Comme prévu, Genève se réveille ce vendredi sous des chutes de neige qui ont démarré en fin de nuit et se manifestent jusqu’au centre-ville. Et comme d’habitude en pareil cas, la mobilité s’en ressent.

À 7 h 45 ce vendredi matin, l’index de congestion en direct fourni par le fabriquant de GPS TomTom évoque une situation routière difficile. Le taux d’allongement des parcours est de 106% – soit un gros doublement –, en excès de 73 points de pourcentage par rapport à ce qui est attendu à cette heure. À 8h, le taux est passé à 159% (+120 points et 260 km de bouchons).

Sur leur site, les TPG annoncent des perturbations sur l’ensemble des lignes de leur réseau. L’opérateur avertit qu’il faut «s’attendre à des déviations de lignes et des suppressions d’arrêts» et préconise de «privilégier les lignes de tram» (12, 14, 15, 17 et 18).

Abo Prévisions météorologiques La Suisse sera enfouie sous la neige ce week-end Abo Prévisions météorologiques hivernales Gabegie probable sur les routes vendredi matin Dans le détail, le réseau tram semble tenir le choc avec 75% des courses à l’heure. Il en va autrement pour les bus de campagne avec des difficultés particulières dans le secteur de Gex (ligne F) et en Champagne. «Il faut anticiper ses déplacements et faire preuve d’indulgence», résume François Mutter, porte-parole. Et si on peut se permettre de télétravailler, le jour paraît bien choisi. Certaines lignes de bus ou trolleybus sont déviées au centre-ville afin de ne pas interférer, en cas de difficulté, avec le réseau de tram.

Le réseau routier en Champagne genevoise ce vendredi matin. Chloé Dethurens

Le Léman Express n’indique pas de difficulté particulière ce matin sur son site. Les applications mobiles signalent toutefois des retards atteignant 15 minutes sur la ligne L1 (Évian-Genève-Coppet). Quant aux CFF, ils ne font pas état de problème concernant la région genevoise.

MétéoSuisse avait lancé jeudi un avis de danger de niveau 3 sur une échelle de 5 pour la région genevoise en raison des chutes de neige. L’intensité maximale de l’épisode est prévue de 5 h du matin à midi.

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres. Plus d'infos

