Météo – La neige a perturbé la circulation à Genève À Genève, la neige a ralenti le trafic et perturbé le réseau des transports publics vendredi en fin d’après-midi. Davantage que les quantités qui sont tombées, c’est surtout le froid qui a rendu la chaussée très glissante en ce début de week-end et de vacances scolaires.

Archives. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

MétéoSuisse avait déclenché une alerte de niveau 3 sur 5 pour vendredi après-midi, et les Transports publics genevois (TPG) avaient averti que le réseau allait être perturbé. La neige s’est mise à tomber vers 15 h 30. La chaussée a commencé à être de plus en plus glissante entre 16 h 30 et 18 h 30 et la circulation avançait difficilement, a indiqué François Mutter, porte-parole des TPG.

Conséquences: les lignes des TPG ont subi de forts ralentissements. Une dizaine de bus articulés se sont mis «en portefeuille» après avoir glissé. Si les lignes de tram ont mieux fonctionné, elles ont toutefois été tributaires du trafic automobile. À la rue de la Servette, un camion s’est mis en travers des rails. Les pompiers ont dû intervenir, selon François Mutter.

Les TPG ne déplorent aucun accident grave et personne n’a été blessé. Des lignes de la rive gauche ont été interrompues et d’autres, déviées. À 22 h 00, la situation commençait à se stabiliser, selon le porte-parole qui a assuré que les TPG seront prêts à circuler samedi matin.

ATS