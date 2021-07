Intempéries en Suisse – La navigation interdite à Bâle, pas de balade en amont à St-Gall Le niveau de plusieurs cours d’eau est monté d’une manière critique ces derniers jours. Certains sont même sortis de leur lit.

À Bâle, le Rhin est fermé à la navigation depuis vendredi (photo d’illustration). Keystone

Les intempéries de ces derniers jours ont fait grimper les cours d’eau à des niveaux critiques. Certains sont sortis de leur lit. À Bâle, le Rhin est fermé à la navigation depuis vendredi. Dans le canton de St-Gall, il est interdit de se promener le long du fleuve.

Aucun bateau n’est autorisé à circuler en région bâloise entre Rheinfelden (AG) et Kembs (F) jusqu’à nouvel avis. Le niveau du fleuve indiquait 850 centimètres vendredi matin à Bâle, d’après les Ports suisses sur le Rhin. Il dépasse donc nettement la marque limite entraînant sa fermeture généralisée à la navigation.

Cette situation est due aux importantes précipitations de ces derniers jours. Elle ne devrait se détendre que dans le courant de la journée de samedi, selon les prévisions de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Situation critique du Rhin alpin

Le Rhin a également atteint un niveau dangereux en amont, dans le canton de St-Gall. Promenades et tours à vélo y sont interdits le long des bras du fleuve entre Widnau et St. Margrethen. La population est appelée à ne pas se rendre à proximité des berges. Animaux et outillages doivent en être éloignés.

Les fortes précipitations enregistrées dans les Grisons ont fait monter spectaculairement les eaux du fleuve à proximité de son embouchure dans le lac de Constance, indique l’organisation internationale de protection du Rhin alpin.

Dans le canton de Thurgovie, la rivière Thur est également en crue. Plusieurs ruisseaux y sont sortis de leur lit.

Grand danger dans l’Oberland bernois

Dans l’Oberland bernois, les cours d’eau atteignent le deuxième niveau le plus élevé sur l’échelle des dangers de l’OFEV. Il y règne donc un «grand danger» d’inondations et de flots massifs qui pourraient faire céder les berges. Le trafic ferroviaire a été restreint temporairement entre Brienz et Meiringen.

En Suisse centrale, le danger d’inondations est «marqué» au bord du lac des Quatre-Cantons. À Seedorf (UR), la zone de l’embouchure de la Reuss dans le lac a été bouclée jeudi soir pour des raisons de sécurité, indique la police cantonale. La mesure a été levée vendredi matin. En montagne, les cols de la Furka (UR/VS) et du Susten (UR/BE) ont été fermés en raison de la neige.

Par ailleurs, les fortes précipitations de la nuit ont donné, à nouveau, beaucoup de travail aux pompiers. Environ 300 hommes et femmes ont été mobilisés dans le canton de Lucerne par quelque 90 dégâts d’eau signalés. Les pompiers sont aussi intervenus en terres schwyzoises à cause de caves, de garages et de routes inondées.

Suisse romande et Tessin

Dans le canton du Jura, le village d’Alle a subi de nouvelles inondations, comme on le voit sur des images diffusées sur le site de RFJ. La ligne ferroviaire Porrentruy-Alle-Bonfol est pour sa part fermée pour cause d’intempéries, indiquent les CFF.

Sur Vaud, la ligne de train des Rochers-de-Naye a été interrompue durant trois heures et demie vendredi matin entre Montreux et Glion à la suite d’un glissement de terrain, selon le Montreux-Oberland-Bernois (MOB).

«C’est par mesure de précaution que nous avons décidé d’interrompre la ligne. Le glissement de terrain a eu lieu plus haut que Glion et ne concerne pas directement la ligne. L’éboulement n’a pas du tout touché la voie ni aucun train», a expliqué à Keystone-ATS un porte-parole du MOB. Tout risque est désormais écarté.

Ces trois derniers jours, la quantité de pluie a dépassé, par endroits, la moyenne recensée pour l’ensemble d’un mois de juillet «normal», indique le service météo de la radio-télévision alémanique SRF. Le Tessin a été le canton le plus touché. À Faido, les quantités de pluie ont atteint 178 millimètres. Les dernières précipitations sont tombées en Suisse dans la matinée de vendredi.

