Festivités du jubilé – La Nautique souffle 150 bougies toutes voiles dehors Pour commémorer sa longue histoire, le club a programmé cette semaine parades, régates et exhibitions. Eric Budry

Quoi de mieux pour fêter l’anniversaire d’un club nautiques que des régates d'entraînement du Championnat du Monde de 8MJI agrémentées d’animations. FRANK MENTHA

On n’a pas tous les jours 150 ans, alors autant en profiter pour faire la fête. Créée en 1872 originellement pour les adeptes de l’aviron, la Société nautique de Genève (SNG) a atteint cette année cet âge plus pimpante que jamais. Le club nautique a donc programmé cette semaine une série d’événements, dont des régates d’entraînement du Championnat du monde de 8 MJI (une des classes de voilier) et la parade, le vendredi dès 17 h 30, des 150 ans de la société.