Notre histoire – La «Nautique» naît en 1872. Son destin sera mondial La société fête ses 150 ans cette année. Un superbe livre, richement illustré, ravive son siècle et demi d’existence. Xavier Lafargue

Le port de la Nautique aujourd’hui, au Port-Noir. Son agrandissement a été terminé en 2020. Bientôt, un phare sera érigé sur la jetée nord. SOCIETE NAUTIQUE DE GENEVE

C’est une vieille dame, mais elle déborde d’énergie. À son âge, on est six pieds sous terre. Elle, elle surfe sur les flots suisses, européens et mondiaux. La Société nautique de Genève (SNG) fête ses 150 ans. Pour l’occasion, elle a édité un livre* richement illustré, sous la plume de l’historien Tristan Gaston-Breton. Il se lit presque comme un roman d’aventures. Pas de combats navals, mais des régates disputées avec acharnement. Pas non plus de pirates ou de flibustiers, mais des pionniers des sports nautiques qui vont, au fil du temps, réaliser de retentissants exploits. Dont les deux victoires dans la Coupe de l’America en 2003 et 2007, qui offriront à la SNG une renommée internationale. Ils vont aussi contribuer à façonner la rade et parfaire les infrastructures portuaires genevoises.