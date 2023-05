Sortie en famille à Genève – La nature se jette à l’eau pour dévoiler ses richesses La 12e édition de la Fête de la Nature a lieu du 18 au 28 mai. Pas moins de 35 activités gratuites vous sont proposées dans le canton! Aperçu. Xavier Lafargue

La minuscule souris des laîches, appelée aussi rat des moissons, est l’un des petits habitants qui vivent le long de la Seymaz. MAGALI GIRARDIN

On associe généralement la nature à la couleur verte. Or, pour sa 12e édition, c’est bien de transparence que va se parer la Fête de la Nature. Pendant onze jours, du jeudi 18 au dimanche 28 mai, le thème de l’eau sera en effet mis à l’honneur au travers de diverses activités gratuites en Suisse. Et elles seront particulièrement nombreuses à Genève.

«La manifestation – baptisée cette année «Eau secours!» – invite donc le public à se pencher sur l’or bleu.»

Articulée autour de la Journée internationale de la biodiversité, la manifestation – baptisée cette année «Eau secours!» – invite donc le public à se pencher sur l’or bleu, «ressource si précieuse dont les récents événements climatiques ont rappelé l’importance cruciale», souligne l’Association pour la Fête de la Nature, qui bénéficie du soutien de plus d’une centaine de partenaires.

Faune, flore, biotopes…

À Genève, ce sera l’occasion de partir à la découverte sur le terrain, le plus souvent accompagné par des professionnels de l’environnement. Impossible ici de détailler les 35 rendez-vous qui vous sont offerts. Ils abordent des sujets aussi divers que les plantations, la tomate, les lichens, la permaculture, les oiseaux, serpents, amphibiens, papillons, abeilles, libellules et chauves-souris, ou encore les mares, étangs, rivières et biotopes en tous genres.

L’Aire (ici une image de la quatrième et dernière étape de sa renaturation, désormais achevée) sera le théâtre d’une balade artistique. LUCIEN FORTUNATI

Vos cinq sens seront mis à contribution pour plonger dans le royaume des truites et des martins-pêcheurs à Versoix, pour vous connecter à la nature au Jardin botanique et à l’eau à La Plaine. Une balade artistique est aussi proposée au bord de l’Aire, et d’autres, naturalistes, dans le parc du Muséum d’histoire naturelle.

Et si vous voulez une vue d’ensemble, l’association NARIES, qui promeut la protection de la biodiversité, vous invite à parcourir les bords de la Seymaz, afin de partager une dizaine d’activités réparties sur autant de postes. Cette rivière 100% genevoise abrite aujourd’hui un riche écosystème, qui doit beaucoup à la renaturation dont elle fait l’objet depuis plusieurs années.

Xavier Lafargue est journaliste professionnel depuis 1985. Après quinze ans passés dans des rubriques sportives, il a opté pour l'information locale. Il travaille depuis 2008 au sein de la rubrique genevoise de la Tribune de Genève, rubrique qu'il a dirigée durant six ans avant de revenir à l'écriture. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.