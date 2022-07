Spectacle en plein air – La nature prend la parole au parc La Grange Au Théâtre de l’Orangerie, un duo comique ravit le jeune public avec une fable sur le greenwashing. Philippe Muri

Giulia Belet et Arnaud Mathey sont irrésistibles dans «Les irréductibles du parc La Grange». THEÂTRE DE L’ORANGERIE

«La nature a besoin d’un second souffle. Nous allons lui faire du bouche-à-bouche!» Voilà le public du Théâtre de l’Orangerie prévenu. Surtout les enfants, venus assister à l’irrésistible «Les irréductibles du parc La Grange», interprété par la Compagnie Nigave jusqu’à dimanche. Rires et poésie sur le coup des onze heures, en compagnie du duo comique formé par Giulia Belet et Arnaud Mathey.