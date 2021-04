Encre bleue – La nature a soif Opinion Julie

LUCIEN FORTUNATI

Sitôt ouvertes, déjà fermées! La pluie qui nous vient de là-haut ne fait décidément pas le bonheur des restaurateurs. Ni des assoiffés qui ont à peine eu le temps de trinquer à leurs retrouvailles sur les terrasses.

«La buvette ferme jusqu’à la fin de la semaine. On s’incline: la nature a soif!»

La phrase, entendue mardi midi sur la terrasse pâquisarde qui a une vue plongeante sur le Jet d’eau, en a mis plus d’un dans l’embarras. Ben oui, forcément, on se sent partagé!

D’un côté, ce mauvais temps, c’est vraiment pas de chance pour tous ceux qui ont besoin de bosser, après des mois d’incertitude et de sombres perspectives. Pas de chance aussi pour leurs clients qui ne rêvent que de pouvoir mettre les pieds sous la table pour profiter d’un bon plat du jour en terrasse. Là, c’est retour à la maison. Et la soupe à la grimace…

Mais de l’autre côté, on ne discute pas, si la flotte qui va nous tomber dessus en quantité les jours à venir fait du bien à la nature qui nous fait vivre.

Ceux qui travaillent à la campagne le savent mieux que les citadins: la terre a soif. Elle est dure, se craquelle, se fissure, part en poussière. Elle a furieusement besoin d’eau pour que la vie reprenne. Pour que la végétation qui se réveille puisse donner le meilleur d’elle-même.

Déjà les champs de colza resplendissent et embaument loin à la ronde. Mais l’herbe est timide dans les prés et les abeilles peinent à trouver de quoi butiner.

Alors oui, ces précipitations intermittentes puis abondantes, telles qu’annoncées dans les bulletins météo pour ces prochains jours ne nous donnent pas franchement la frite. Celle qui croque sous la dent en terrasse…

Mais ce sera tout bénéfice pour la nature, qui en profitera pour se faire une beauté. Et quand la nature va, tout va! Enfin presque…

