Hockey sur glace – La National League ne veut pas s’arrêter là Les dirigeants des clubs de première division ont décidé de poursuivre le championnat. Le classement sera établi en fonction des moyennes de matches disputés. Sport-Center

Eric Lafargue

Les clubs de National League, qui se sont réunis ce jeudi en vidéoconférence, ont décidé de poursuivre le championnat en raison du calendrier déjà serré et de la pause olympique. Selon les dirigeants, cela n'aurait aucun sens d'un point de vue sportif ou économique.

Cinq équipes de National League (HC Davos, EV Zoug, HC Lugano et Lausanne HC et HC Ajoie) se trouvent en quarantaine. Trois arbitres qui ont été testés positifs sont également en isolement. À l’instar des joueurs et officiels, ces directeurs de jeu ne présentent pas de symptômes ou alors très légers.

Marge de manœuvre minime

En raison des règles actuelles de quarantaine et de retour au jeu, plusieurs matches ont déjà dû être reportés alors que d'autres renvois sont à prévoir. Néanmoins, les clubs et les dirigeants des ligues s'en tiennent à la stratégie de poursuite du fonctionnement du championnat dans le cadre des exigences applicables. Les dates de remplacement possibles pour les matches renvoyés sont actuellement en cours de détermination. Afin de contrôler la charge sur les acteurs, la taille minimale d'une équipe pour disputer une rencontre a été augmentée de 12 joueurs + 1 gardien à 15 + 1 avec effet immédiat.

Le plan de match laissant peu de marge de manœuvre cette saison en raison de la trêve olympique et le risque existe de ne pas pouvoir rattraper toutes les parties, le classement se réfère désormais sur le principe des «points par match joué». La NL s'efforce de pouvoir disputer le plus de rencontres possibles en saison régulière et de tenter ensuite d’organiser toutes les séries éliminatoires au meilleur des 7 (pré-éliminatoires en mode meilleur des 3).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.