Avant match

La Suisse a gagné ses deux matchs de la semaine face à la Bulgarie et à la Lituanie en alternant le bon et le moins bon. Ce soir, elle devra surtout convaincre face à une équipe de Finlande qui semble quelque peu sous-cotée. En effet, les hommes de Kanerva ont obtenu deux bons matchs nuls face à la Bosnie et à l'excellente équipe d'Ukraine. En novembre dernier, la Finlande a même vaincu la France 2-0.