Transports publics genevois – La mutation du réseau pourrait recréer un tram 13 Bernex inaugure dimanche cinq nouveaux arrêts du tram 14 et guette d’autres surprises, alors que les lignes, séparées en 2011, se remettent en tandem. Marc Moulin

Les premiers essais de circulation de l’extension du tram 14 à Bernex ont eu lieu le 11 juin 2011. Les quatre nouveaux arrêts entrent en fonction dimanche. MAGALI GIRARDIN

Bernex inaugure ce dimanche son nouveau tronçon de tram: 2,3 km, quatre arrêts tout neufs et une halte rénovée, celle du P+R Bernex, qui a servi de terminus provisoire à la ligne 14 durant près de dix ans. Le tracé est attendu de longue date des Bernésiens, qui ont subi une desserte malcommode, avec un tram qui les lâchait à 500 mètres de l’entrée d’un village bâti tout en longueur. Pour eux, vive le tram 14 prolongé! Et peut-être bientôt l’arrivée d’un tram 13 (voir plus loin). Mais l’événement a aussi une portée cantonale.

Feuilleton en suspens